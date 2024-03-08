Пішла з життя полтавська науковиця Світлана Ніколішина

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Більшу частину свого життя Світлана Ніколішина присвятила підготовці майбутніх лікарів-стоматологів

Пішла з життя полтавська науковиця Світлана Ніколішина. Про це повідомили на сайті Полтавського державного медичного університету.

Тривалий час жінка працювала у Полтавському державному медичному університеті.

Більшу частину життя Світлана Ніколішина присвятила підготовці майбутніх лікарів-стоматологів, вела активну лікувальну та громадську роботу, була талановитим і обдарованим вчителем.

— Полтавський державний медичний університет та хірургічна стоматологічна спільнота Полтавщини глибоко сумують з приводу смерті ветерана кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, — йдеться у повідомленні.

Коли відбудеться прощання ще не відомо.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким Світлани.