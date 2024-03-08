Витік газу в селі Довжик: без газопостачання 100 абонентів

8 березня селі Довжик Зіньківської громади сталася аварія, що призвела до витоку газу. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
За його словами, на місці працюють аварійні бригади, які займаються ліквідацією надзвичайної ситуації. Внаслідок цього інциденту призупинене газопостачання для 100 абонентів. Спеціалісти докладають усіх зусиль, щоб відновити постачання газу.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.
Нагадаємо, 19 лютого у селищі Велика Багачка стався порив на газопроводі, а 12 січня — у Новосанжарській громаді внаслідок аварії стався витік газу. Тоді без газопостачання лишилися близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах. На наступний день аварійну ситуацію ліквідували.
Також 15 лютого поблизу Кременчука у полі між Кривушами та Самусіївкою стався витік газу.
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