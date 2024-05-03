У водоймі на Полтавщині знайшли тіло 73-річної жінки — поліція

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Сьогодні, 3 травня, близько 9.00 у водоймі поблизу села Гаркушинці на Полтавщині виявили тіло 73-річної жінки. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, загибла певний час перебувала у розшуку як зникла безвісти. Її тіло для встановлення причини смерті направили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини загибелі жінки.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під час відпочинку на Пслі помер підліток, якому раптово стало зле.