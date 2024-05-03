Громади Кременчуччини відвідав голова Ради директорів Ferrexpo AG

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25 квітня з кількагодинним візитом у громадах Кременчуцького району побував Вольфрам Куоні, голова ради директорів Ferrexpo AG, який мав на меті оглянути об’єкти соціальної інфраструктури. Пан Куоні відвідав заклади охорони здоров’я, культури, спорту і туризму, освіти, а також об’єкти житлово-комунального господарства в місті Горішні Плавні та села Пришиб.

Програма візиту містила відвідини Горішньоплавнівської лікарні інтенсивного лікування 1-го рівня, де за підтримки Ferrexpo тривають роботи зі створення реабілітаційного відділення для ветеранів російсько-української війни, Палац культури й творчості, на базі якого працюють майже 30 творчих дорослих і дитячих творчих колективів, фізкультурно-оздоровчий комплекс із низкою майданчиків для дорослих і дітей у Горішніх Плавнях, а також Пришибський ліцей для дітей з 13 навколишніх сіл, житловий будинок у Пришибскій ОТГ, у який після завершення реконструкції заселять представників вразливих верств населення, і першу чергу водогону — потужний проєкт Пришибскої громади, реалізація якого дозволить забезпечити жителів громади якісною питною водою.

«Дуже вражений рівнем побачених соціальних об’єктів, а також рівнем послуг, які тут надаються для жителів та гостей громад», — зазначив Вольфрам Куоні, голова Ради директорів Ferrexpo AG.

Вищевказані об’єкти вдалося реконструювати й забезпечити сучасним обладнанням завдяки багаторічній співпраці громад з підприємствами соціально відповідальної залізорудної компанії Ferrexpo — Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК. У компанії підтримка співробітників та співробітниць, членів їхніх родин та жителів громад, на території яких функціонують гірничо-збагачувальні комбінати, — завжди в пріоритеті.