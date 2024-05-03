Росія планує ввести в дію «тришаровий» план дестабілізації України — ГУР

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 156

Вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб, — заступник керівника військової розвідки Вадим Скібіцький

У травні Росія використає «тришаровий» план дестабілізації України. Він складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив в інтерв’ю виданню The Economist.

За його словами, основним фактором є військовий. Попри те, що американський Конгрес із запізненням погодився збільшити військову допомогу, пройдуть тижні, перш ніж вона дійде на фронт. І навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або ефективно захистити від низькотехнологічних, руйнівних керованих російських авіабомб.

Він прогнозує, що Росія спочатку продовжить реалізацію свого плану «звільнення» Донецької та Луганської областей України — це завдання, яке не змінилося з 2022 року. Розвідник каже, що з Кремля надійшов наказ окупантам «щось взяти» до 9 травня, або, хоча б до візиту Путіна в Китай, який запланований через тиждень.

Генерала серйозно турбує оборонна позиція в місті Часів Яр, де програш може визначити подальше просування російської армії у Донецьку область.

Другий фактор — це російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє

Другою частиною російського плану, за його даними, є російська дезінформаційна кампанія в Україні, яка спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, опоненти президента вже наголошують на його вразливості, пише видання.

Третьою частиною плану, за словами заступника начальника ГУР, є постійна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

— Вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб, — зазначив Вадим Скібіцький.

Україні потрібно стабілізувати ситуацію, а Росія використовує всі можливості для досягнення своїх цілей. За словами генерала, російська армія діє як єдине тіло з чітким планом та командуванням, й сильно відрізняючись від того, якою вона була раніше.

Щодо майбутніх дій, Росія може розпочати наступ на Харківську та Сумську області, але це залежить від ситуації на Донбасі й може статися наприкінці травня або початку червня. Росія має значні сухопутні сили, які можуть бути задіяні у цій операції. Противник також створює резерви для додаткових ударів.

Зараз ситуація залишається напруженою, але генерал вірить, що у другій половині 2025 року можуть початися переговори.

Однак, якщо нічого не зміниться, Україна може вичерпати свої ресурси першою.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.