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У Кременчуці поліція повернула додому 14-річного порушника комендантської години

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 176

Пішов з дому зранку та до ночі так і не повернувся

4 травня у Кременчуці поліція повернула додому 14-річного порушника комендантської години.

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, близько опівночі до них звернулася місцева мешканка, яка повідомила про зникнення сина. Жінка пояснила, що хлопець вранці 3-го травня пішов з дому та досі не повернувся. 

Отримавши інформацію про зникнення хлопця, на його пошуки зорієнтували особовий склад підрозділу, патрульні наряди поліції та слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного управління.

Упродовж двох годин оперативники встановили місце перебування зниклого. Хлопець знаходився у знайомого. З ним усе добре.

Обставини та причини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що у Кременчуці на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона триватиме з 0.00 до 4.00.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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