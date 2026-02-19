У Кременчуці презентують десяту книгу «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини»

Раніше у Кременчуці вже презентували попередні книги серії «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини», у яких зібрали історії полеглих захисників із громади. Серію започаткували, щоб зберегти пам’ять про військових для родин і наступних поколінь кременчуківців