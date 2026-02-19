У Кременчуці презентують десяту книгу «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини»

Раніше у Кременчуці вже презентували попередні книги серії «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини», у яких зібрали історії полеглих захисників із громади. Серію започаткували, щоб зберегти пам’ять про військових для родин і наступних поколінь кременчуківців
22 лютого о 14.00 у читальній залі філії № 2 імені П. Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки презентують десяту книгу серії «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Нове видання продовжує серію, присвячену пам’яті захисників України, життя і подвиг яких пов’язані з Кременчуччиною. До книги увійшли історії Героїв, зібрані місцевими авторами.
Над виданням працювали представники Творчої спілки письменників Кременчуччини та Національної спілки журналістів України. Десяту книгу проєкту підготували автори-укладачі Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко — журналісти, спілчани НСЖУ та військова кореспондентка Альона Душенко.
Презентація відбудеться за адресою: вул. Соборна, 9/16. Вхід вільний.
