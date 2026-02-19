ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці презентують десяту книгу «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 90

Раніше у Кременчуці вже презентували попередні книги серії «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини», у яких зібрали історії полеглих захисників із громади. Серію започаткували, щоб зберегти пам’ять про військових для родин і наступних поколінь кременчуківців

22 лютого о 14.00 у читальній залі філії № 2 імені П. Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки презентують десяту книгу серії «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Нове видання продовжує серію, присвячену пам’яті захисників України, життя і подвиг яких пов’язані з Кременчуччиною. До книги увійшли історії Героїв, зібрані місцевими авторами.

Над виданням працювали представники Творчої спілки письменників Кременчуччини та Національної спілки журналістів України. Десяту книгу проєкту підготували автори-укладачі Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко — журналісти, спілчани НСЖУ та військова кореспондентка Альона Душенко.

Презентація відбудеться за адресою: вул. Соборна, 9/16. Вхід вільний.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці до поминального тижні вийде восьма книга «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

Проєкт, присвячений загиблим воїнам з Кременчуччини, став переможцем престижного конкурсу

«Вже написано сім книг й буде готуватися восьма» — рідним загиблих військових презентували книги пам’яті

Проєкт про пам’ять та героїв: у Кременчуці презентували перші книги з циклу про полеглих на війні військових

Кременчужан запрошують на презентацію девʼятої книги «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

