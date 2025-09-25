Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують на презентацію девʼятої книги «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 121

Вхід вільний

У неділю, 28 вересня, о 14.00 у читальнім залі Філії № 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться презентація дев’ятої книги Творчого проєкту Творчої спілки письменників Кременчуччини, Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини».
Це документально-публіцистичне історичне видання, що розповідає про долі 846 Героїв Кременчуччини, які віддали своє безцінне життя за Перемогу України під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну від 24 лютого 2022 р. станом на 8 липня 2025 р.

У виданні використано інформацію та світлини з відкритих джерел.
Крім того, 30 вересня Україна відзначає професійне свято — Всеукраїнський День бібліотек.

Творча спілка журналістів Кременчуччини нагороджуватиме:

Почесною грамотою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка нагороджуються:

  • Тетяна Сіренко, завідувачку Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Інна Хмелик, завідувачку читальної зали Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Почесною грамотою Асоціації істориків вищої школи України нагороджується:

  • Тетяна Сіренко, завідувачку Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Наталія Волощенко, завідувачку сектору мистецтв Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Грамотою Національної спілки журналістів України Творчої спілки журналістів Кременчуччини нагороджуються:

  • Олена Тристан, бібліотекарка першої категорії читальної зали Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Олена Гордій, завідувачка відділу обслуговування Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Тетяна Ковальова, бібліотекарка другої категорії Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Марина Русанова, провідна бібліотекарка Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
ПО ТЕМІ:

У Кременчуці до поминального тижні вийде восьма книга «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

Проєкт, присвячений загиблим воїнам з Кременчуччини, став переможцем престижного конкурсу

«Вже написано сім книг й буде готуватися восьма» — рідним загиблих військових презентували книги пам’яті

Проєкт про пам’ять та героїв: у Кременчуці презентували перші книги з циклу про полеглих на війні військових


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: книги Криниця пам'яті Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх