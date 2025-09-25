У неділю, 28 вересня, о 14.00 у читальнім залі Філії № 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться презентація дев’ятої книги Творчого проєкту Творчої спілки письменників Кременчуччини, Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини».
Це документально-публіцистичне історичне видання, що розповідає про долі 846 Героїв Кременчуччини, які віддали своє безцінне життя за Перемогу України під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну від 24 лютого 2022 р. станом на 8 липня 2025 р.
У виданні використано інформацію та світлини з відкритих джерел.
Крім того, 30 вересня Україна відзначає професійне свято — Всеукраїнський День бібліотек.
Творча спілка журналістів Кременчуччини нагороджуватиме:
Почесною грамотою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка нагороджуються:
- Тетяна Сіренко, завідувачку Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
- Інна Хмелик, завідувачку читальної зали Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
Почесною грамотою Асоціації істориків вищої школи України нагороджується:
- Тетяна Сіренко, завідувачку Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
- Наталія Волощенко, завідувачку сектору мистецтв Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
Грамотою Національної спілки журналістів України Творчої спілки журналістів Кременчуччини нагороджуються:
- Олена Тристан, бібліотекарка першої категорії читальної зали Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
- Олена Гордій, завідувачка відділу обслуговування Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
- Тетяна Ковальова, бібліотекарка другої категорії Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
- Марина Русанова, провідна бібліотекарка Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
