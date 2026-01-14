Микола Корецький
Кременчук, Культура, Афіша

«Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»: виходить 10 книга про 97 загиблих героїв

Сьогодні, 13:03

Творча спілка журналістів Кременчуччини у лютому 2026 р. готує урочисту презентацію 10-ї книги видання

Творчій проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини», на жаль, продовжується. Незабаром виходить у світ 10 книга видання, яка розповідає про 97 захисників України, життя яких пов’язане з Кременчуччиною, які віддали своє безцінне життя за Перемогу над російськими окупантами.

Десяту книгу проєкту підготували автори-укладачі Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко — журналісти, спілчани НСЖУ та військова кореспондентка Альона Душенко.

Творча спілка журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України у лютому 2026 року готує урочисту презентацію 10-ї книги цього видання.

Книги будуть зберігатися у читальному залі Філії № 2 імені Павла Житецького КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» (вул. Соборна, 9/16), у Філії № 3 імені Всеволода Нестайка КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» (дитяча бібліотека на вул. Соборній), у науковій бібліотеці КЗК «Кременчуцький міський краєзнавчий музей».

Саме у цих закладах кожен може ознайомитися з усіма десятьма книгами цього унікального видання, допоки єдиного в Україні.

Автор: Мирослава Українська
Вверх