На Лубенщині під час пожежі в приватному будинку загинув 57-річний чоловік

Сьогодні, 14 січня, близько 03.00 в одному з сіл Гребінківської громади Лубенського району внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, після ліквідації пожежі в будинку виявили тіло 57-річного власника оселі без ознак життя. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

Наразі слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини. Обставини та причини пожежі з’ясовують слідчі.

