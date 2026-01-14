Рада затвердила Федорова на посаді Міністра оборони: що він планує змінити в армії

Сьогодні, 14 січня, Верховна Рада затвердила Михайла Федорова на посаді Міністра оборони України. Раніше він обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України.

Під час розгляду його кандидатури Федоров у виступі в парламенті розповів про свої плани на новій посаді. Він окреслив пріоритети та заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом. А його мета — змінити систему та прибрати радянські підходи.

За словами Михайла Федорова, Україна вже стала світовим лідером у безпілотних технологіях. В країні створено ринок дронів, власний безпілотний флот, ракети, системи РЕБ, боєприпаси та перехоплювачі «шахедів».

Новий міністр оборони зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення кількість компаній з виробництва дронів зросла з семи до понад 500, а у сфері РЕБ — з двох до 200 компаній. Приватне ракетне виробництво, яке в Україні з’явилося «з нуля», наразі нараховує понад 20 компаній. У напрямку наземних роботизованих комплексів працює понад 100 компаній.

Реформа в армії

Федоров заявив, що нові технології неможливо ефективно застосовувати зі старою організаційною структурою. Він пообіцяв провести армійську реформу, викорінити радянські підходи, надмірну бюрократію та зробити лідерство і довіру новою культурою в Силах оборони України. Новий міністр наголосив на кар'єрному зростанні в ЗСУ: сильний командир взводу повинен стати командиром роти, роти — батальйону, батальйону — бригади, бригади — корпусу.

За словами Федорова, вся система оборони має базуватися на даних. Ефективність підрозділів і командирів оцінюватимуть за реальними результатами, а сильні — масштабуватимуться. Федоров зазначив, що нині 50 підрозділів Сил оборони із 400 забезпечують близько 70% уражень ворога, і потенціал армії значно зросте, якщо допомогти решті підрозділів вирости до їх рівня.

Михайло Федоров заявив про необхідність зміни системи підготовки військовослужбовців, щоб зменшити наші втрати.

За його словами, наразі 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тисяч самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми. Зокрема, шляхом поліпшення фінансового та соціального рівня забезпечення військовослужбовців.

Аудит Міністерства оборони

Під час свого виступу Михайло Федоров зробив окремий акцент на боротьбі з корупцією, назвавши її фундаментом нового Міністерства оборони. За його словами, буде проведено глибокий аудит Міноборони та ЗСУ в цілому, щоб знайти додаткові можливості для підвищення фінансового та соціального забезпечення військових.

Серед названих пріоритетів — прибрати «паперову» армію, радянські підходи, надмірну бюрократію та збої в забезпеченні фронту, поліпшити інфраструктуру на передовій.

Він також визнав проблеми у роботі ТЦК та повідомив, що після комплексного аудиту буде запропоновано системне рішення для їх подолання зі збереженням обороноздатності країни.

— Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни , — заявив Михайло Федоров.

Штучний інтелект та масштабування дронів

Новий міністр оборони наголосив, що штучний інтелект уже працює при плануванні усіх рівнів військових операцій. Україна рухається до повної автономності на полі бою — від машинного зору та аналітики до роїв дронів. Серед цілей — зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

Федоров заявив, що defense tech має стати ключовою індустрією України та драйвером економічного зростання. Він також повідомив про плани збільшення обсягів міжнародної військової допомоги та потребу ефективнішого використання наданих ними ресурсів.

Він наголосив на потребі визначення базового рівня укомплектування бригад дронами та потребі створення української ППО.