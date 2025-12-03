Олена Шуляк
Кременчук, Освіта

Троє науковців КрНУ отримали премію президента України

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 226

Їх відзначили за дослідження розвитку соціально-економічного потенціалу держави

Троє молодих науковців Кременчуцького національного університету стали лауреатами премії президента України для молодих вчених 2025 року. Про це йдеться в указі президента № 863/2025, пише КрНУ.

Премію присудили авторському колективу університету за роботу «Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0».

Нагороду отримали:

  • Катерина Заїка — PhD з економіки, старша викладачка кафедри економіки;
  • Ксенія Скребкова — аспірантка кафедри менеджменту і маркетингу;
  • Валерій Дружинін — аспірант, асистент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки.

Дослідження присвячене вдосконаленню підходів до розвитку соціально-економічного потенціалу держави в умовах переходу до технологій Індустрії 5.0. Науковці запропонували модульну архітектуру цифрової аналітичної платформи, яка має допомагати ухвалювати рішення на різних рівнях управління завдяки інтеграції цифрових інструментів у соціально-економічні процеси.

 

Катерина Заїка досліджувала чинники, що впливають на розвиток соціально-економічного потенціалу держави, та механізми адаптації економіки до нових технологічних викликів.

 

Ксенія Скребкова проаналізувала інструменти, які забезпечують ефективну реалізацію цього потенціалу на різних рівнях управління й сприяють гармонізації соціальних і технологічних процесів.

 

Валерій Дружинін розробив функції цифрової аналітичної платформи для комплексної оцінки соціально-економічного розвитку держави — від збору даних до їх обробки й інтерпретації.

Нагадаємо, нещодавно КрНУ увійшов у десятку університетів світу за соціальним впливом у рейтингу QS.

Автор: Телеграф
Теги: КрНУ наука
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

