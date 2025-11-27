Премії отримали й молоді вчені з КрНУ
Молоді вчені з Полтавщини стали лауреатами премії Президента України. Про це в телеграм-каналі повідомив очілььник Полтавської ОВА Володимир Когут. У дописі вказано, що згідно з указом президента, за роботу «Формування системи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України» відзначили:
За роботу «Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0» премії для молодих вчених 2025 року удостоїли:
Володимир Когут привітав вчених з визнанням та зауважив, що ця відзнака є підтвердження таланту, наполегливості й актуальності досліджень, які проводять наші молоді науковці».
Нагадаємо, що цьогоріч трьом науковцям із Кременчука вручили Національну премію України імені Бориса Патона.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.