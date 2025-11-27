Вчені з Полтавщини стали лауреатами премії Президента України

Молоді вчені з Полтавщини стали лауреатами премії Президента України. Про це в телеграм-каналі повідомив очілььник Полтавської ОВА Володимир Когут. У дописі вказано, що згідно з указом президента, за роботу «Формування системи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України» відзначили:

Аліну Мирошниченко — кандидата наук з державного управління, доцента Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Наталію Комлик — доктора філософії, старшого викладача Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Оксану Чепур — доктора філософії, старшого викладача Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Валерію Шульгу — старшого викладача Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

За роботу «Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0» премії для молодих вчених 2025 року удостоїли:

Катерину Заїку — доктора філософії, старшого викладача Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Валерія Дружиніна — асистента кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Ксенію Скребкову — аспіранта Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Володимир Когут привітав вчених з визнанням та зауважив, що ця відзнака є підтвердження таланту, наполегливості й актуальності досліджень, які проводять наші молоді науковці».

Нагадаємо, що цьогоріч трьом науковцям із Кременчука вручили Національну премію України імені Бориса Патона.