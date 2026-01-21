ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

Депутати вважають, що бюджетні кошти у Кременчуці краще витрачати на послуги для людей, ніж на благоустрій та фасади

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 140

  

На благоустрій відділення ЦНАПу на Молодіжному з міського бюджету додатково виділяють понад 271 тисячу гривень, а на правобережжі такого відділення взагалі немає

У вівторок, 20 січня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету депутати обговорили проєкти рішень виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради. Одним з них, що викликало обурення голови комісії Олександра Плескуна, стало рішення щодо виділення додаткових коштів зі Стабілізаційного фонду міського бюджету на облаштування та благоустрій відділення ЦНАПу на Молодіжному за адресою: вулиця Героїв України, 11а. Мова йде про витрати на понад 271 тисячу гривень.

Як пояснила на засіданні комісії директорка КГЖЕП «Авіазаводське» Оксана Кійло, заплановані роботи з благоустрою пов’язані з реконструкцією будівлі та мають комплексний характер. Зокрема, планується виконати капітальний ремонт фасаду з вимощенням, зробити термоізоляцію приміщення та благоустрій прибудинкової території з облаштуванням автостоянки. На засіданні комісії депутати розглянули ще один проєкт рішення виконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду понад 1 млн грн на капітальний ремонт, термомодернізацію частини фасаду та інші роботи в цій же будівлі.

Олександр Плескун зауважив, що на фасад та благоустрій відділу ЦНАПу на Молодіжному вкотре виділяються бюджетні кошти в той час, як на правобережжі такого відділу взагалі немає. Він нагадав, що на попередньому засіданні комісія давала доручення директорці ЦНАП Тетяні Печериці щодо надання детальної інформації з приводу цього об’єкта та можливості відкриття відділення ЦНАПу на правобережжі.

— Ми тут виділяємо гроші на фасади, а на правому березі приміщення треба відкривати для ЦНАПу. Я вважаю, що в першу чергу треба виділяти гроші на саме приміщення, а вже потім на благоустрій та все інше робити. Тобто, в першу чергу забезпечити приміщення для роботи, щоб люди могли працювати та забезпечувати адмінпослугами жителів правобережжя. Все інше — потім. Я не заперечую проти цього рішення, але є більш важливі речі, — зауважив Олександр Плескун.

Він дав повторне доручення підготувати всю інформацію до сесії міської ради, яка запланована на п'ятницю, та пообіцяв виступити на ній з цього приводу.

У Кременчуці зроблять капітальний ремонт приміщень під ЦНАП у мікрорайоні Молодіжний

Нагадаємо, у жовтні минулого року ми писали, що департамент «Центр надання адміністративних послуг» замовив капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі під ЦНАП на вулиці Героїв України, 11А. Вартість робіт — 1 млн 302 тис. 633 грн. Роботи мали виконати до кінця 2025 року. 

Сьогодні ми повідомляли, що на засіданні цієї депутатської комісії обговорювали питання щодо забезпечення навчальних закладів Кременчука генераторами, які потрібні як для їх освітлення, так і для стабільної роботи харчоблоків під час відключень електроенергії.

Ми також розповідали про проєкти рішень виконкому щодо погашення кредиторської заборгованості головними розпорядниками коштів кременчуцької громади та ремонт 3-х кабінетів у мерії за 547 тисяч гривень.

«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що бюджет Кременчука на 2026 рік збільшать на 423 млн грн та розповідав звідки й на що надійдуть кошти.

Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне (головне відділення ЦНАП)/архів КТ
Теги: депутатська комісія стабілізаційний фонд ЦНАП благоустрій Плескун
Вверх