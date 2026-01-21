Депутати вважають, що бюджетні кошти у Кременчуці краще витрачати на послуги для людей, ніж на благоустрій та фасади

На благоустрій відділення ЦНАПу на Молодіжному з міського бюджету додатково виділяють понад 271 тисячу гривень, а на правобережжі такого відділення взагалі немає

У вівторок, 20 січня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету депутати обговорили проєкти рішень виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради. Одним з них, що викликало обурення голови комісії Олександра Плескуна, стало рішення щодо виділення додаткових коштів зі Стабілізаційного фонду міського бюджету на облаштування та благоустрій відділення ЦНАПу на Молодіжному за адресою: вулиця Героїв України, 11а. Мова йде про витрати на понад 271 тисячу гривень.

Як пояснила на засіданні комісії директорка КГЖЕП «Авіазаводське» Оксана Кійло, заплановані роботи з благоустрою пов’язані з реконструкцією будівлі та мають комплексний характер. Зокрема, планується виконати капітальний ремонт фасаду з вимощенням, зробити термоізоляцію приміщення та благоустрій прибудинкової території з облаштуванням автостоянки. На засіданні комісії депутати розглянули ще один проєкт рішення виконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду понад 1 млн грн на капітальний ремонт, термомодернізацію частини фасаду та інші роботи в цій же будівлі.

Олександр Плескун зауважив, що на фасад та благоустрій відділу ЦНАПу на Молодіжному вкотре виділяються бюджетні кошти в той час, як на правобережжі такого відділу взагалі немає. Він нагадав, що на попередньому засіданні комісія давала доручення директорці ЦНАП Тетяні Печериці щодо надання детальної інформації з приводу цього об’єкта та можливості відкриття відділення ЦНАПу на правобережжі.

— Ми тут виділяємо гроші на фасади, а на правому березі приміщення треба відкривати для ЦНАПу. Я вважаю, що в першу чергу треба виділяти гроші на саме приміщення, а вже потім на благоустрій та все інше робити. Тобто, в першу чергу забезпечити приміщення для роботи, щоб люди могли працювати та забезпечувати адмінпослугами жителів правобережжя. Все інше — потім. Я не заперечую проти цього рішення, але є більш важливі речі, — зауважив Олександр Плескун.

Він дав повторне доручення підготувати всю інформацію до сесії міської ради, яка запланована на п'ятницю, та пообіцяв виступити на ній з цього приводу.

