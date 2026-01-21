ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

Ferrexpo призупинила роботу ГЗК через проблеми з постачанням електроенергії після атак РФ

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 246

 

Частину працівників відправлять у відпустку, шкоди операційним активам компаній не завдано

Одна з найбільших гірничовидобувних компаній України повідомила, що тимчасово зупиняє роботу через нестабільне постачання електроенергії, спричинене російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.

Заяву Ferrexpo оприлюднила новинна служба Лондонської фондової біржі (RNS).

— Після попереднього оголошення від 8 листопада 2025 року відбулися нові атаки на українську інфраструктуру виробництва та передачі електроенергії, а постачання електроенергії для операцій компанії знову зазнало впливу. Поки постачання електроенергії не буде забезпечено на сталому рівні у відповідних обсягах, було прийнято рішення тимчасово призупинити діяльність та відправити частину працівників у відпустку, - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що повідомлень про загибель чи травми серед працівників не було, а операційним активам Ferrexpo не було завдано пошкоджень.

У листопаді минулого року ми повідомляли, що після ракетних атак РФ на енергетичну інфраструктуру Горішніх Плавнів і Кременчука компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському ГЗК.

Уночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки по Полтавщині травмовано людину. Кременчук тоді також повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком.

Нагадаємо, з 16 січня на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Як зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, органам місцевого самоврядування рекомендовано вимикати надлишкове вуличне освітлення, а представникам бізнесу — обмежити підсвітку вивісок, рекламних щитів та вітрин.

Автор: Віктор Крук
Теги: Ferrexpo ГЗК наслідки атаки електроенергія Горішні Плавні
