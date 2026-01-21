Ferrexpo призупинила роботу ГЗК через проблеми з постачанням електроенергії після атак РФ

Одна з найбільших гірничовидобувних компаній України повідомила, що тимчасово зупиняє роботу через нестабільне постачання електроенергії, спричинене російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.
Заяву Ferrexpo оприлюднила новинна служба Лондонської фондової біржі (RNS).
У компанії додали, що повідомлень про загибель чи травми серед працівників не було, а операційним активам Ferrexpo не було завдано пошкоджень.
У листопаді минулого року ми повідомляли, що після ракетних атак РФ на енергетичну інфраструктуру Горішніх Плавнів і Кременчука компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському ГЗК.
Уночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки по Полтавщині травмовано людину. Кременчук тоді також повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком.
Нагадаємо, з 16 січня на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Як зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, органам місцевого самоврядування рекомендовано вимикати надлишкове вуличне освітлення, а представникам бізнесу — обмежити підсвітку вивісок, рекламних щитів та вітрин.
