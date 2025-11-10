Ferrexpo призупинила роботу ГЗК після атак РФ на енергетику Полтавщини

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 172

Після ракетних атак РФ на енергетичну інфраструктуру Горішніх Плавнів і Кременчука компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ракетні удари вразили об’єкти енергетичної інфраструктури у Горішніх Плавнях та Кременчуці. Унаслідок цього була призупинена діяльність дочірніх підприємств Ferrexpo Poltava Mining (FPM) та Ferrexpo Yeristovo Mining (FYM)», — йдеться в офіційному повідомленні.

У Ferrexpo уточнили, що серед працівників комбінатів немає загиблих чи поранених. Протягом вихідних вдалося частково відновити електропостачання. Деякі підрозділи переробного заводу вже працюють, але відновлення електромережі та виробничих потужностей ще триває.