Ferrexpo призупинила роботу ГЗК після атак РФ на енергетику Полтавщини

Після ракетних атак РФ на енергетичну інфраструктуру Горішніх Плавнів і Кременчука компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах. Про це повідомила пресслужба компанії.
У Ferrexpo уточнили, що серед працівників комбінатів немає загиблих чи поранених. Протягом вихідних вдалося частково відновити електропостачання. Деякі підрозділи переробного заводу вже працюють, але відновлення електромережі та виробничих потужностей ще триває.
Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки по Полтавщині травмовано людину. Кременчук також повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком. Також у закладах освіти розгорнули роботу пунктів незламності.
Нині ж ситуація з енергетикою у місті лишається складною, проте контрольованою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.