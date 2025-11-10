Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів великого нафтопереробного заводу на 6 мільярдів гривень

Підконтрольні зловмисникам компанії упродовж 2017-2022 років отримували нафтопродукти без оплати, після чого перепродавали їх, а гроші привласнювали
Правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, упродовж 2017-2022 років група зловмисників, до складу якої входили посадові особи великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему незаконного заволодіння паливно-мастильними матеріалами.
Підконтрольні компанії отримували нафтопродукти без оплати, після чого перепродавали їх, а гроші привласнювали.
Щоб надати цим операціям вигляду законних, укладали договори з відтермінуванням платежів, у тому числі — до двох років після завершення воєнного стану.
Згідно з висновками економічної експертизи та даними аудиту, збитки підприємству становлять понад 5,8 млрд грн.
Затриманому ще у 2024 було повідомлено про підозру, після чого він переховувався за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук.
7 листопада його затримали. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.