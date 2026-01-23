«Вчора б йому виповнилось 27 років»: Кременчук попрощався з воїном Сергієм Дробʼязком

Сьогодні, 23 січня, Кременчук провів в останню путь свого героя — Сергія Дроб’язка. Військовослужбовець народився 22 січня 1999 року в місті Кременчук, де і проживав. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 28, закінчив Крюківський машинобудівний технікум та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Працював рієлтором та в ресторані готелю «Кремінь». У Збройних силах України Сергій служив на посаді майстра відділення ударних безпілотних комплексів.
Про Сергія згадує його товариш Денис, нині чинний військовий:
За словами Дениса, у дорослому віці вони продовжували підтримувати зв’язок.
Денис, друг дитинства, описує Сергія як відкриту людину, відданого та вірного друга, який завжди приходив на допомогу:
За словами Миколая, колеги Сергія з «Кремня», військового забрали ТЦК.
Сергій Дробʼязко загинув 12 січня 2026 року, виконуючи бойове завдання із захисту України, в районі села Крива Лука Краматорського району. У загиблого військового залишилися мати та батько.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
