«Вчора б йому виповнилось 27 років»: Кременчук попрощався з воїном Сергієм Дробʼязком

Сьогодні, 13:26 Переглядів: 173

«Це був мужній вчинок, і для мене він загинув воїном»

Сьогодні, 23 січня, Кременчук провів в останню путь свого героя — Сергія Дроб’язка. Військовослужбовець народився 22 січня 1999 року в місті Кременчук, де і проживав. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 28, закінчив Крюківський машинобудівний технікум та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Працював рієлтором та в ресторані готелю «Кремінь». У Збройних силах України Сергій служив на посаді майстра відділення ударних безпілотних комплексів.

Про Сергія згадує його товариш Денис, нині чинний військовий:

«Ми познайомились у школі, він вчився на клас менше від мене. Ми гуляли в одній компанії з дитинства. Сергій був дуже гарною дитиною, він у житті завжди старався чимось допомогти людям. Був бешкетником трошки в школі, але ми всі були бешкетниками у школі. Я не знаю, чи пішов він добровільно, але в будь-якому разі це був мужній вчинок, і для мене він загинув воїном».

За словами Дениса, у дорослому віці вони продовжували підтримувати зв’язок.

«Ми час від часу перетиналися у дорослому віці. Він працював рієлтором і допомагав мені продати квартиру і в цей час ми досить тісно спілкувались. Він працював і в «Кремні», і рієлтором, був дуже різносторонньою людиною. Ми ж розуміємо, що для хлопців із таких районів багато чого не зробиш, і хочеться там спробувати, там, і обрати, де краще».

Денис, друг дитинства, описує Сергія як відкриту людину, відданого та вірного друга, який завжди приходив на допомогу:

«Він беззавітно віддавався друзям та сім’ї. Ми жили в одному районі, спілкувались тривалий час, підтримували зв’язок, коли Сергія призвали. Шкода, що у нього залишились мати та батько, яким уже не повернути свого сина. Коли він був на фронті, він розповідав про реальність життя та разом із тим залишався на позитиві. Він обдаровував людей своєю позитивністю та міг наставити на світлі моменти. Найбільше любив спілкування з друзями та батьками».

За словами Миколая, колеги Сергія з «Кремня», військового забрали ТЦК.

«Вчора б йому виповнилось 27 років».

Сергій Дробʼязко загинув 12 січня 2026 року, виконуючи бойове завдання із захисту України, в районі села Крива Лука Краматорського району. У загиблого військового залишилися мати та батько.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.