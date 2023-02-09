Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Як хворим на діабет ІІ типу отримати безоплатні ліки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 229

 

Що треба зробити та у який спосіб. Є з чого обрати

Цукровий діабет ІІ типу — це комплексне хронічне захворювання яке виникає, коли організм не може виробляти достатню кількість інсуліну або ефективно використовувати його. Люди з діабетом ІІ типу потребують лікування для контролю рівня інсуліну та цукру в крові. В Україні ліки проти діабету ІІ типу включені в програму «Доступні ліки».

Як повідомили у Національній службі здоров'я України, щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою у межах програми «Доступні ліки» потрібно:

  1. Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.
    Декларація не обов’язкова на час воєнного стану. Українці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в закладі з договором із НСЗУ. Лікар випише електронний або паперовий рецепт на основі обстежень та діагнозу, де вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).
  2. З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».
    Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.
  3. Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із Національною службою здоров'я України можна трьома способами:

  1. Через дашборд на сайті НСЗУ. На 2-й сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.
  2. Зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
  3. Через чат-бот «Спитай Гриця».

Раніше ми писали, що у 2023 році програму «Доступні ліки» розширять на три напрями.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: Доступні ліки діабет безоплатно діабет ІІ типу НСЗУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх