Як хворим на діабет ІІ типу отримати безоплатні ліки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 229

Що треба зробити та у який спосіб. Є з чого обрати

Цукровий діабет ІІ типу — це комплексне хронічне захворювання яке виникає, коли організм не може виробляти достатню кількість інсуліну або ефективно використовувати його. Люди з діабетом ІІ типу потребують лікування для контролю рівня інсуліну та цукру в крові. В Україні ліки проти діабету ІІ типу включені в програму «Доступні ліки».

Як повідомили у Національній службі здоров'я України, щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою у межах програми «Доступні ліки» потрібно:

Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

Декларація не обов’язкова на час воєнного стану. Українці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в закладі з договором із НСЗУ. Лікар випише електронний або паперовий рецепт на основі обстежень та діагнозу, де вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН). З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування. Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із Національною службою здоров'я України можна трьома способами:

Через дашборд на сайті НСЗУ. На 2-й сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації. Зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Через чат-бот «Спитай Гриця».

Раніше ми писали, що у 2023 році програму «Доступні ліки» розширять на три напрями.