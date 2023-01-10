У цьому році «Доступні ліки» розширять на три напрями

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Цьогоріч програма «Доступні ліки» продовжить розширюватися - до неї увійдуть три нові напрями. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Попри війну, у 2022 році «Доступні ліки» розширилися двома новими напрямами – ліки при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) та і хворобі Паркінсона, а у 2023 році у програму реімбурсації будуть включені:

у січні - імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію;

у другому півріччі - тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом;

восени - знеболювальні для паліативних хворих.

Мета програми «Доступні ліки» — знизити фінансовий тягар для українців, які мають хронічні захворювання і потребують безперервного прийому ліків. Нині у програмі 435 торгових назв лікарських засобів проти:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету II типу;

розладів психіки та поведінки;

епілепсії;

для лікування нецукрового та інсулінозалежного діабету.

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