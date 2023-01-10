У цьому році «Доступні ліки» розширять на три напрями

Цьогоріч програма «Доступні ліки» продовжить розширюватися - до неї увійдуть три нові напрями. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Попри війну, у 2022 році «Доступні ліки» розширилися двома новими напрямами – ліки при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) та і хворобі Паркінсона, а у 2023 році у програму реімбурсації будуть включені:
Мета програми «Доступні ліки» — знизити фінансовий тягар для українців, які мають хронічні захворювання і потребують безперервного прийому ліків. Нині у програмі 435 торгових назв лікарських засобів проти:
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер