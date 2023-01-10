На Полтавщині в ДТП під Кобеляками загинуло двоє людей – автівка злетіла у кювет

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Сьогодні, 10 січня, близько 10.30 на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Бродщина Кобеляцької громади, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Hyndai Getz під керуванням 71-річного мешканця міста Нікополь під час руху з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП водій та 74-річна пасажирка легковика загинули на місці аварії.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.