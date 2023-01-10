За минулу добу рятувальники ДСНС погасили три пожежі у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 158

Виїжджали і у четвертий раз, проте інформація про пожежу не підтвердилася

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Проте минулої доби у вогнеборців ДСНС було багато роботи – вони 4 рази виїжджали на повідомлення про пожежі. Про це поінформували у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби називає дві пожежі у Кременчуці – горіли житлові будинки, до гасіння яких залучалися вогнеборці з 15 державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та МПО с. Піщане. У селі Михайленки загорівся гараж – цю пожежу ліквідовували вогнеборці 16 ДПРЧ. А інформація про пожежу на відкритій території у Кременчуці на проспекті Полтавському не підтвердилася.

На пожежах у районі минолої доби постраждалих не було.

За повідомлення Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Щодо одного п’яного дебошира поліцейські склали адмінпротокол про домашнє насильство.

Учора на дорогах району не затримували жодного водія у стані алкогольного сп’яніння. Так само вчора не виявляли жодного правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків.