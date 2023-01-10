Шахісти Кременчука з «Каїсси» відкрили сезон

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 192

Ювілейний для себе сезон один із найстаріших спортивних клубів Полтавщини «Каїсса», якому виповниться чверть століття цього року, розпочав із турніру. Точніше це був фінал турніру до Дня святого Миколая, початковий відбір до якого пройшов минулого року, а цього додалися найсильніші юні шахісти міста, що мають 1 і 2-й розряд. Про це «Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

20 юних шахістів боролися три дні за перехідний кубок. Змагання проходять з регламентом класичних шахів при 35 хвилинах на партію, з додаванням 10 секунд за зроблений хід, до 9 турів швейцарською системою. Турнір з додаванням часу грав у клубі вперше завдяки тому, що з'явилися годинники з такою функцією, двоє з яких були оплачені в передостанній день року, що минув, за договором, укладеним аж у квітні.

Гра з таким регламентом практично виключила поразку одного з суперників через падіння прапора на годиннику через цейтноту, адже тільки 2 партії з 90 закінчилися таким підсумком. Додало гостроту суперництва участь у турнірі братів Максима та Назара Яцина з Горішніх Плавнів. Вже в 1 турі досить несподівано Андрій Карпов грає внічию з одним з потенційних лідерів Віктором Акімочкіним, а остання чемпіонка області до 12 років Аліса Романченко і зовсім поступається Тимуру Баграмяну, що швидко прогресує. Перший день нічиєї найсильнішого шахіста останніх років Артема Тітянюка з постійним суперником Михайлом Швачичем не виявив явного лідера.

- Не збентежило учасників турніру відключення світла у приміщенні та навіть зняття лічильника електроенергії представниками «Полтаваобленерго», які, самі того не бажаючи, довели ситуацію до критичної, запізнившись з подання договору на обслуговування лічильника орендарю приміщення, з якими КЖЄП «Автозаводський» в будівлі припинив відносини. Добре, що заряду батареї ноутбука, на якому проводилося жеребкування учасників турніру, вистачило, а турнір, на щастя, проходив у денний час. Бентежить у цій ситуації лише те, що постанова Кабінету Міністрів України №206 від 05.03.2022 р. забороняє відключення електроенергії в умовах запровадження воєнного стану. Та вечірнє тренування дітей, які не грали у турнірі, проходило при акумуляторних ліхтариках, - розповів Володимир Груздєв.

Другий день турніру змінив розстановку лідерів після того, як М. Швачич спочатку поділив очки з В. Акімочкіним і потім, граючи чорними, поступився Н. Яцині, потрапивши під потужний тиск, віддавши перевагу виграшу пішака розвитку фігур. За крок від поразки був і В. Якімочкін у партії з Мирославом Кухарчуком, який мав два зайві пішаки і шанси на виграш. Але ферзем, що неправильно відійшов, при стисненому становищі свого короля при контратаці Віктора, призвів до поразки.

У заключній партії другого дня О. Титянюк після перемоги над М. Яциною став одноосібним лідером і ще більше зміцнив своє становище в останній день, перегравши В. Акімочкіна. Доля третього призового місця визначилася після перемоги В. Якімочкіна над Н. Яциною в партії із взаємними атаками. У передостанньому турі практично забезпечив собі друге місце М. Швачич, у завзятій боротьбі перегравши Тимура Баграмяна, якому тим не менше вдалося виконати другий розряд. А в заключній партії Михайло після комфортної нічиєї з А. Карповим закріпив свої претензії на 2-е місце.

Двома перемогами на фініші, у тому числі в останньому турі над Н. Яциною, закінчила турнір А. Романченко, ставши найкращою серед дівчаток та поділивши місця з 4-го по 8 ще з п'ятьма учасниками, набравши 5 очок (серед них найкращим серед 2-х розрядів став А. Карпов).

Головний перехідний приз - Кубок до Дня святого Миколая завоював А. Титянюк, який відірвався на очко від 2-го призера і на 5 від третього.

Призерам у загальному заліку від підрозділу спорткомітету «Спорт для всіх» вручав грамоти та медалі головний суддя турніру, чемпіон міста, педагог середнього покоління шахістів Степан Грициняк та солодкі призи всім учасникам - керівник підприємства «Рок Кава» Олександр Ющенко. Хочеться сподіватися, що подібний турнір стане щорічним.