Житель Миргородщини скинув на околиці села небезпечні хімічні відходи та отримав підозру

Про підозру у скоєнні кримінального злочину – забрудненні земель – чоловіка повідомили слідчі поліції, які розслідують кримінальне провадження
За процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури 19-річному жителю Миргородського району повідомили про підозру у забрудненні земель речовинами і відходами, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, влітку минулого року чоловік, порушуючи санітарні та екологічні норми, вантажним автомобілем вивіз відходи на околицю одного з населених пунктів Диканської територіальної громади та скинув їх на відкритий ґрунт.
У прокуратурі нагадують, що відповідно до ч. 1 ст. 167 Земельного кодексу України, господарська та інша діяльність, яка забруднює землі і ґрунти понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
Довідково: Стаття 239 ККУ передбачає відповідальність за забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 68000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, караються обмеженням волі на строк від 2-х до 5-ти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер