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Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Миргородщини скинув на околиці села небезпечні хімічні відходи та отримав підозру

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 219

 

Про підозру у скоєнні кримінального злочину – забрудненні земель – чоловіка повідомили слідчі поліції, які розслідують кримінальне провадження

За процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури 19-річному жителю Миргородського району повідомили про підозру у забрудненні земель речовинами і відходами, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, влітку минулого року чоловік, порушуючи санітарні та екологічні норми, вантажним автомобілем вивіз відходи на околицю одного з населених пунктів Диканської територіальної громади та скинув їх на відкритий ґрунт.

- За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, унаслідок вказаних дій на земельній ділянці утворився штучний осередок забруднення екзогенними хімічними речовинами, що створило небезпеку для довкілля. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюються відділом поліції №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що відповідно до ч. 1 ст. 167 Земельного кодексу України, господарська та інша діяльність, яка забруднює землі і ґрунти понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.

Довідково: Стаття 239 ККУ передбачає відповідальність за забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 68000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, караються обмеженням волі на строк від 2-х до 5-ти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Теги: прокуратура Полтавщини Миргородщина забруднення кримінальне провадження відходи
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