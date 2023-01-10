Вчора захворювання на COVID-19 зареєстрували у 7-х кременчужан

9 січня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
6 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 32 пацієнти.
Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що з початку року на Кременчуччині зареєстрували 88 випадків захворювань на COVID-19.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер