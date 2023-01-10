Вчора захворювання на COVID-19 зареєстрували у 7-х кременчужан

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9 січня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

2 жінки віком 39 і 54 років;

2 чоловіки віком 47 і 54 років;

2 дитини віком 4 і 13 років;

1 дитина першого року життя.

6 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 32 пацієнти.

Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 345;

одужало - 26 532;

померло - 736.

Нагадуємо, що з початку року на Кременчуччині зареєстрували 88 випадків захворювань на COVID-19.