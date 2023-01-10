У Кременчуці з вікна 4-го поверху лікарні випав пацієнт

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 211

Сьогодні, 10-го січня, з вікна 4-го поверху однієї із лікарень Кременчука випав 82-річний пацієнт. Близько 7.40 про цю подію медики повідомили Кременчуцьке районне управління поліції. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. На жаль, чоловік, який випав з 4-го поверху, помер. Ним виявився місцевий чоловік, 1940 року народження, який лікувався в медичному закладі. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.