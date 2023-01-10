У Кременчуці з вікна 4-го поверху лікарні випав пацієнт

Сьогодні, 10-го січня, з вікна 4-го поверху однієї із лікарень Кременчука випав 82-річний пацієнт. Близько 7.40 про цю подію медики повідомили Кременчуцьке районне управління поліції. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер