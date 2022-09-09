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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Отримати лікарські засоби при ХОЗЛ і хворобі Паркінсона можна буде безоплатно

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 242

 

Відповідну постанову прийняв Уряд

Урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» у 2022 продовжить розширюватися попри війну. Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить українцям безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

Про це повідомили на сайті Національної служби здоров'я України.

ХОЗЛ і хвороба Паркінсона – невиліковні. Однак є препарати, які полегшують симптоми та підтримують якість життя.

- Щоб забезпечити українцям, які страждають на ХОЗЛ і хворобу Паркінсона, безперервний доступ до ліків в будь-якому куточку країни, ці напрями включено в програму реімбурсації. Це також зніме фінансовий тягар з пацієнтів, – зазначила Наталія Гусак, голова НСЗУ.

Хронічне обструктивне захворювання легень – невиліковне й одне з найпоширеніших захворювань. У хворих – ускладнене дихання, важка задишка, хронічний кашель. ХОЗЛ є найчастішою причиною інвалідизації та летальності серед усіх захворювань респіраторної системи. Симптоми хвороби полегшують за допомогою препаратів. В Україні від ХОЗЛ страждають 4% населення.

Для пацієнтів з ХОЗЛ в програму реімбурсацію увійдуть такі лікарські засоби: Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль), Сальметерол + Флютиказон порошок для інгаляцій).

Е-рецепт на ліки при ХОЗЛ виписуватиме лікар первинної медичної допомоги.

Хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається в літніх людей. Через старіння населення у всьому світі ця хвороба має чи не найбільші темпи поширення з-поміж неврологічних захворювань. Наразі не існує способу лікування хвороби Паркінсона, але доступні препарати, які допомагають полегшити симптоми та підтримувати якість життя. За статистикою МОЗ, на хворобу Паркінсона страждає понад 23 000 людей. Щороку про цей діагноз дізнаються про цей діагноз дізнаються від лікарів 2 500 українців.

В програму реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: (Біпериден (Biperiden) таблетки, Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки (у тому числі пролонгованої дії).

Е-рецепт на ці ліки створюватиме невролог.

- Отримати лікарські засоби проти ХОЗЛ і хвороби Паркінсона за програмою реімбурсації можна буде після оновлення Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (після його публікації на офіційному сайті МОЗ), - наголосили в НСЗУ.

Знайти аптеку, яка відпускає «Доступні ліки», допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за телефоном 16-77.


Нагадуємо, де у Кременчуцькому районі та Кременчуці можна отримати інсулін та як кременчужанам отримати ліки безоплатно чи з невеликою доплатою.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: Доступні ліки безоплатно ХОЗЛ Хвороба Паркінсона рецепт НСЗУ
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