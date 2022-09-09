Усе більше ушпиталених: у ковідному шпиталі Кременчука лікується вже 17 пацієнтів

Сьогодні, 07:50 Переглядів: 286

8 вересня в місті зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли вісім жінок віком від 27 до 83 років, п'ять чоловіків віком від 19 до 63 років та дитина віком 1 рік 5 місяців. З вперше виявлених випадків дев'ять пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ять – на стаціонарному лікуванні.

За останню добу зросла кількість ушпиталених кременчужан із коронавірусною хворобою – зараз в інфекційному шпиталі на лікуванні перебуває 17 осіб, тоді як вчора їх було 9.

За добу одужало три людини. Випадків смерті сьогодні не реєстрували.

Всього у Кременчуці налічують 24 229 хворих, одужало 23 451, померло 721.