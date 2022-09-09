10 вересня у Кременчуці розкажуть, як використовувати квадрокоптер у бойових умовах

Участь безкоштовна, але необхідно завчасно записатися
У суботу, 10 вересня, волонтер Роман Бутрімов проведе тренінг на якому розкаже про квадрокоптери. Їх види, правила використання в бойових умовах та керування.
Початок о 10.00. Тривалість заходу 5 годин.
Із собою мати: Нотатник та ручку
На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:
- що таке БпЛА;
- типи квадрокоптерів;
- особливості їх використання;
- типи літаків БпЛА;
- застосування у бойових умовах;
- застосування та протидія РЕБ;
- конструкція квадрокоптера;
- як керувати квадрокоптером.
Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.
Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.
Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу — попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — зауважив Роман Бутрімов.