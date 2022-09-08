Біля Кременчуцької гімназії №20 відроджують зелену зону

Зелену зону біля Кременчуцької гімназії №20 відроджують. Про це повідомляє мерія.
Озеленювачі підприємства «Благоустрій Кременчука» висаджують там декоративні рослини, вирощені власноруч: юкку, горобинник, вівсяницю голубу, просо, фаляріс, фіалку, хосту гіпроколисту, бересклет біло-зелений, різновиди очіпка (видний, зелений та сріблястий).
Нагадаємо, до цього ми писали, що працівники «Благоустрою Кременчука» креативили – і заплели у коси просо на Водоканалі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер