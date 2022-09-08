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Кременчук, Здоров'я

Як кременчужанам отримати ліки безоплатно чи з невеликою доплатою

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 254

 

Держпрограма «Доступні ліки» продовжує працювати у воєнний час

Навіть під час повномасштабної війни за незалежність України, за програмою «Доступні ліки» можна безоплатно чи з невеликою доплатою отримати ліки проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету II типу, цукрового та нецукрового діабету, розладів психіки. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

- Людям із важкими хронічними захворюваннями важливо не припиняти прийом ліків, які призначив медик. Для цих пацієнтів продовжує працювати державна програма «Доступні ліки». Препарати можна отримати безоплатно чи з невеликою доплатою, — наголосив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Щоб скористатися програмою «Доступні ліки», кременчужанам і жителям району потрібно:

  1. Отримати електронний або паперовий рецепт на «Доступні ліки» у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, навіть якщо немає з ним декларації.
    Лікар, який має доступ до електронної системи охорони здоров’я, створить електронний рецепт, і його номер та код підтвердження надійде на телефон пацієнту.
    Електронний рецепт: на мобільний телефон пацієнта приходить СМС з унікальним 16-значним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.
  2. Знайти найближчу аптеку, яка працює та має наліпку «Доступні ліки». Додатково необхідно дізнатися, чи має аптека в наявності необхідні препарати.
  3. В аптеці пред’явити паперовий рецепт або повідомити працівникові аптеки 16-значний номер електронного рецепта будь-яким доступним шляхом.
  4. Фармацевт запропонує пацієнту наявні лікарські засоби на вибір – спочатку безоплатні, а потім з доплатою.

Нагадуємо де у Кременчуцькому районі та Кременчуці можна отримати інсулін.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: Доступні ліки безоплатно Полтавська ОВА довідник рецепт
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