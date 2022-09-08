У лютому загинув снайпер батальйону поліції особливого призначення «Полтава» Володимир Володін

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Інспектор-снайпер батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Полтава» Володимир Володін загинув 26 лютого 2022 року в Полтаві на шляху до вогневої точки оборони. За пів кілометра від контрольно-пропускного пункту однієї з військових частин автомобіль, у якому знаходилися 52-річний лейтенант Володін та його колега Олександр Білаш був розстріляний. Вогнепальні поранення, які отримали правоохоронці, виявилися смертельними. Побратимів поховали поруч – на Алеї Героїв Центрального міського кладовища.

Про це на офіційному сайті поліції Полтавщини повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Володимир Володін захищав Україну від ворожої агресії з 2014 року: спочатку на посаді міліціонера роти патрульної служби міліції особливого призначення «Полтава», потім – поліцейського батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Останні пів року лейтенант Володін був снайпером.

Володимир народився 18 березня 1969 року в Грузії у місті Руставі. Навчався та працював у Тбілісі. Однак свою подальшу долю навіки пов’язав з Україною та захистом її свободи та незалежності…

Його друг і колега, старший сержант батальйону «Полтава» Олександр Іванішак, згадує Володимира, як позитивної, веселої та дуже чуйної людини.

Їх дружба розпочалася у 2014-му році після Майдану Гідності. У перші ж дні загострення ситуації на Донбасі вони разом прийшли до управління міліції Полтавщини, щоб вступити до лав добровольчого батальйону, сформованого для несення служби у зоні проведення Антитерористичної операції. І вже за кілька місяців після підготовки пліч-о-пліч виконували службові та бойові завдання на території Донецької та Луганської областей.

Найбільше старшому сержантові поліції запам’яталася їх перша ротація у серпні 2014 року, коли вони з Володимиром були відряджені для надання підтримки десантникам 25-ї окремої бригади ЗСУ до селища Нижньої Кринки Донецької області. До пункту дислокації бійцям батальйону «Полтава» довелося прориватися крізь ворожі засідки та мінометні обстріли.

Треба було вивезти близько 10 поранених десантників під обстрілами з систем залпового вогню «Град». І їм це вдалося! Без прикриття, на неброньованих автомобілях, на швидкості понад 100 км/год замінованими польовими дорогами, а головне – без втрат.

Залишивши поранених у безпечному місці, бійці завантажили автомобілі харчами з питною водою і тим же маршрутом, під артилерійськими обстрілами, повернулися до позицій у Нижній Кринці, де на них майже три доби з надією чекав загін.



У 2014 році Володимирові довелося двічі вивозити на автомобілі з-під мінометних обстрілів дітей із села Широкине Донецької області. А також ризикуючи життям доставляти паливо та боєкомплект бійцям полку «АЗОВ» до Маріуполя.

З розповідей колег, Володимир був універсальним бійцем. Лейтенант поліції чітко та професійно діяв у будь-яких екстремальних ситуаціях. Він мав унікальні стрілецькі здібності, а також навички сапера, що не раз допомагали влаштовувати пастки для ворожих снайперів на Донбасі.

Так, у листопаді 2014-го, Володимир Володін вирахував жінку-снайпера, яка нещадно вбивала українських воїнів. Він прорахував наперед її дії та замінував снайперську позицію. Результат успішної операції – смерть ворога та збережені життя товаришів по службі.

- Він був дуже працьовитою людиною, мав багато хобі. Володимир вкладав душу в усе, чим би не займався: в нього були золоті руки – він талановитий коваль — виготовляв неймовірні речі з металу. Окрім того, в юні роки займався парашутним спортом. На його рахунку 38 стрибків з парашутом, а найбільшу висоту у 800 м яку він здолав, стрибнувши з вертольота, — згадує про полеглого напарника та друга Олександр Іванішак.

У Володимира залишилися син та донька, а ще двійко онуків, яких він дуже любив.

Життя Володимира є прикладом великої любові до України, заради свободи та незалежності якої він віддав своє життя.

Справу батька продовжує його син Олексій, який наразі проходить службу у батальйоні «Полтава».

Пам'ятаймо, якою високою є ціна нашої свободи. Герої не вмирають!