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Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

Бізнес Кременчуччини може отримати підтримку від USAID

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 148

 

Гранти для підтримки безперервності та відновлення українського бізнесу від американських платників податків

Про можливості для місцевого бізнесу від програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

— Гранти надають ФОПам, малим та середнім приватним підприємствам, громадським обʼєднанням й асоціаціям. Розміри грантів: від 600 тис. до 1,2 млн грн та 20-75 тис. дол. США, — розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Гранти для підтримки безперервності та відновлення бізнесу можуть отримати фізичні особи-підприємці та приватні підприємства у розмірі від 600 до 1200 тис. грн.

Пріоритет надаватиметься поєднанню ресурсів USAID із власним внеском у співвідношенні 1:1.

Термін подачі заявок — до 24 липня 2023 року.

Форма заявки за цим посиланням.

Детальна інформація за тут.

Відповіді на найпоширеніші запитання тут.

У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся на електронну пошту Grants@cepukraine.org та зазначте «APS-2022-004» у темі електронного листа.

Гранти для підтримки торговельних місій можуть отримати ФОП, МСП, громадські об’єднання/асоціації у розмірі від 20 до 75 тис. дол. США.

Пріоритет надаватиметься поєднанню ресурсів USAID із власним внеском до 30%.

Термін подачі заявок — до 30 вересня 2022 року.

Форма заявки за цим посиланням.

Детальна інформація тут.

Відповіді на найпоширеніші запитання тут.

У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся на електронну пошту Grants@cepukraine.org та зазначте «RFA-2022-031» у темі електронного листа.

Нагадуємо, що 68 мешканців Полтавщини отримають мікрогранти на створення власного бізнесу.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: гранти підтримка бізнесу USAID Полтавська ОВА
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