Бізнес Кременчуччини може отримати підтримку від USAID

Гранти для підтримки безперервності та відновлення українського бізнесу від американських платників податків
Про можливості для місцевого бізнесу від програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Гранти для підтримки безперервності та відновлення бізнесу можуть отримати фізичні особи-підприємці та приватні підприємства у розмірі від 600 до 1200 тис. грн.
Пріоритет надаватиметься поєднанню ресурсів USAID із власним внеском у співвідношенні 1:1.
Термін подачі заявок — до 24 липня 2023 року.
Форма заявки за цим посиланням.
Детальна інформація за тут.
Відповіді на найпоширеніші запитання тут.
У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся на електронну пошту Grants@cepukraine.org та зазначте «APS-2022-004» у темі електронного листа.
Гранти для підтримки торговельних місій можуть отримати ФОП, МСП, громадські об’єднання/асоціації у розмірі від 20 до 75 тис. дол. США.
Пріоритет надаватиметься поєднанню ресурсів USAID із власним внеском до 30%.
Термін подачі заявок — до 30 вересня 2022 року.
Форма заявки за цим посиланням.
Детальна інформація тут.
Відповіді на найпоширеніші запитання тут.
У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся на електронну пошту Grants@cepukraine.org та зазначте «RFA-2022-031» у темі електронного листа.
Нагадуємо, що 68 мешканців Полтавщини отримають мікрогранти на створення власного бізнесу.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер