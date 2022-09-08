Яка медична допомога безоплатна під час хірургічних операцій

Програма медичних гарантій покриває не лише хірургічні втручання, а й супутні медпослуги. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Безоплатна допомога надається за направлення сімейного або лікуючого лікаря – зазвичай це планові операції, адже у невідкладному стані направлення непотрібне.
При операціях такі послуги безоплатні:
Якщо у пацієнта вимагають гроші за ці послуги — потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає — до місцевого департаменту охорони здоровʼя. Якщо проблема не вирішується — звернутись до НСЗУ на info@nszu.gov.ua.
Нагадуємо, що українцям доступна «Хірургія одного дня».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер