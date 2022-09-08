Яка медична допомога безоплатна під час хірургічних операцій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 191

Програма медичних гарантій покриває не лише хірургічні втручання, а й супутні медпослуги. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Безоплатна допомога надається за направлення сімейного або лікуючого лікаря – зазвичай це планові операції, адже у невідкладному стані направлення непотрібне.

При операціях такі послуги безоплатні:

первинний огляд;

необхідні супутні аналізи та дослідження. Зокрема, лабораторні обстеження (загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження) та інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін.) тощо;

оперативне втручання та анестезія;

інтенсивна терапія за потреби;

ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів;

післяопераційний догляд;

харчування.

Якщо у пацієнта вимагають гроші за ці послуги — потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає — до місцевого департаменту охорони здоровʼя. Якщо проблема не вирішується — звернутись до НСЗУ на info@nszu.gov.ua.

— Водночас варто пам'ятати, що Програма медичних гарантій не покриває підвищеного сервісу на кшталт окремої палати чи покращеного харчування. Також пацієнт має взяти з собою до стаціонару особисті речі та засоби гігієни, — зауважили в НСЗУ.

Нагадуємо, що українцям доступна «Хірургія одного дня».