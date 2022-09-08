Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклих 73-річного та 64-річного чоловіків

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 87

 

Якщо вам відома інформація про цих осіб, поліція просить повідомити

Поліція Лубенщини розшукує безвісти зниклих осіб, які проживали у місті Пирятин. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Геннадій Дмитрович Видрін, 1949 року народження, який у 2019 році залишив місце свого проживання та до цього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся сиве, коротке. На момент зникнення був одягнений у куртку сірого кольору, брюки темно-синього кольору, сорочку в клітину синьо-сірого кольору.


Віктор Миколайович Ричка, 1958 року народження, який у 2017 році залишив місце свого проживання та до цього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд близько 60 років, зріст 175 см, худорлявої статури, обличчя продовгувате, очі темні, брови прямі, волосся русяве, коротке, зачесане назад. Був одягнений у футболку світлого кольору, куртку-вітрівку сірого кольору, брюки світло-синього кольору.

- Якщо вам відома інформація про цих осіб, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12 або 102, - йдеться у повідомленні.
0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розшук зниклі безвісти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх