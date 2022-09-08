Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклих 73-річного та 64-річного чоловіків

Поліція Лубенщини розшукує безвісти зниклих осіб, які проживали у місті Пирятин. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Геннадій Дмитрович Видрін, 1949 року народження, який у 2019 році залишив місце свого проживання та до цього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся сиве, коротке. На момент зникнення був одягнений у куртку сірого кольору, брюки темно-синього кольору, сорочку в клітину синьо-сірого кольору.
Віктор Миколайович Ричка, 1958 року народження, який у 2017 році залишив місце свого проживання та до цього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд близько 60 років, зріст 175 см, худорлявої статури, обличчя продовгувате, очі темні, брови прямі, волосся русяве, коротке, зачесане назад. Був одягнений у футболку світлого кольору, куртку-вітрівку сірого кольору, брюки світло-синього кольору.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер