У центрі Кременчука загубився 4-річний хлопчик – поліцейські розшукали та повернули батьку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 349

На Полтавщині поліція за 15 хвилин розшукала заблукалого 4-річного хлопчика. До Кременчуцького районного управління поліції увечері 7 вересня звернувся мешканець Кременчука з проханням розшукати його 4-річного сина, який загубився під час прогулянки у сквері ім. Олега Бабаєва. Самостійні пошуки результати не дали, саме тому він звернувся по допомогу до поліції. Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

До пошукових заходів доєдналися патрульні наряди та максимальна кількість особового складу територіального підрозділу поліції. І вже за 15 хвилин дитину знайшли – хлопчик гуляв на площі, поблизу скверу. На щастя, з ним все добре, загроз для життя та здоров’я немає.

Правоохоронці радять батькам уважно слідкувати за малолітніми дітьми під час прогулянок та завчасно подбати, щоб у них завжди із собою була «адресна записка» (у рюкзаку, в кишені або на іграшці).

Що треба знати батькам, якщо зникла дитина: