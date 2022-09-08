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У центрі Кременчука загубився 4-річний хлопчик – поліцейські розшукали та повернули батьку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 349

 

Правоохоронці дають поради батькам, як уникнути таких випадків

На Полтавщині поліція за 15 хвилин розшукала заблукалого 4-річного хлопчика. До Кременчуцького районного управління поліції увечері 7 вересня звернувся мешканець Кременчука з проханням розшукати його 4-річного сина, який загубився під час прогулянки у сквері ім. Олега Бабаєва. Самостійні пошуки результати не дали, саме тому він звернувся по допомогу до поліції. Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

До пошукових заходів доєдналися патрульні наряди та максимальна кількість особового складу територіального підрозділу поліції. І вже за 15 хвилин дитину знайшли – хлопчик гуляв на площі, поблизу скверу. На щастя, з ним все добре, загроз для життя та здоров’я немає.

Правоохоронці радять батькам уважно слідкувати за малолітніми дітьми під час прогулянок та завчасно подбати, щоб у них завжди із собою була «адресна записка» (у рюкзаку, в кишені або на іграшці).

Що треба знати батькам, якщо зникла дитина:

  • час, місце, обставини зникнення дитини, індивідуальні особливості дитини, її уподобання, фізичний та психічний стан на момент зникнення, розповісти про взаємовідносини, що склалися у дитини в сім'ї;
  • надати фото дитини, інформацію щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення;
  • надати інформацію про родинні, шкільні й позашкільні зв'язки, а також контакти щодо зниклої дитини в соціальних мережах;
  • при наявності мобільного телефону, надати його IMEI та номер абонента.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розшук дитина
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