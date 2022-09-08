ЗСУ за добу знищили 640 окупантів та звільнили 400 квадратних кілометрів території

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів та знищили велику кількість ворожої техніки, у тому числі 2 літаки та 2 гелікоптери. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 51250 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали:
У Генштабі зазначають, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
За 6-7 вересня Збройні сили України з боями просунулися на 20 км вглиб оборони ворога. За допомогою нової оперативної тактики вони повернули 400 km² територій Харківської області під контроль України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За даними експертів ISW, ЗСУ дуже вдало використали передислокацію російських військ і зіграв ефект несподіванки.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер