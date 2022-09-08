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ЗСУ за добу знищили 640 окупантів та звільнили 400 квадратних кілометрів території

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 415

 

На Харківському напрямку українські війська з боями просунулися на 20 км вглиб оборони ворога

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів та знищили велику кількість ворожої техніки, у тому числі 2 літаки та 2 гелікоптери. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 51250 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 51250 (+640);
  • танків - 2112 (+15);
  • бойових броньованих машин - 4557 (+37);
  • артилерійських систем - 1226 (+32);
  • РСЗВ - 305 (+5);
  • засобів ППО - 159 (+3);
  • літаків - 239 (+2);
  • вертольотів - 210 (+2);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 884 (+4);
  • крилаті ракети - 214;
  • кораблі / катери - 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24);
  • спеціальної техніки – 110.

У Генштабі зазначають, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

 

За 6-7 вересня Збройні сили України з боями просунулися на 20 км вглиб оборони ворога. За допомогою нової оперативної тактики вони повернули 400 km² територій Харківської області під контроль України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів ISW, ЗСУ дуже вдало використали передислокацію російських військ і зіграв ефект несподіванки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів війна
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