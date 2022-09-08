ЗСУ за добу знищили 640 окупантів та звільнили 400 квадратних кілометрів території

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На Харківському напрямку українські війська з боями просунулися на 20 км вглиб оборони ворога

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів та знищили велику кількість ворожої техніки, у тому числі 2 літаки та 2 гелікоптери. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 51250 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 51250 (+640);

танків - 2112 (+15);

бойових броньованих машин - 4557 (+37);

артилерійських систем - 1226 (+32);

РСЗВ - 305 (+5);

засобів ППО - 159 (+3);

літаків - 239 (+2);

вертольотів - 210 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 884 (+4);

крилаті ракети - 214;

кораблі / катери - 15;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24);

спеціальної техніки – 110.

У Генштабі зазначають, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За 6-7 вересня Збройні сили України з боями просунулися на 20 км вглиб оборони ворога. За допомогою нової оперативної тактики вони повернули 400 km² територій Харківської області під контроль України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів ISW, ЗСУ дуже вдало використали передислокацію російських військ і зіграв ефект несподіванки.

