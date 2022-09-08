«Кремінь» прийме суперника на «Кремінь-Арені»: всі три клуби Полтавщини отримали дозвіл

Усі три футбольні клуби Полтавщини отримали дозвіл приймати суперників на своїх стадіонах. Після двох турів скитань та перенесення ігор команди зможуть зіграти у Кременчуці, Полтаві та Горішніх Плавнях.
Таким чином у пятницю 9 вересня, СК «Полтава» прийме вдома запорізький «Металург», а вже 10 вересня «Кремінь-2» зіграє свій перший домашній матч в чемпіонаті.
Нагадаємо, що довгий час команди не мали можливості проводити домашні ігри вдома, через відсутність дозвільних документів. СК «Полтава» та «Гірник-Спорт» перенесли свої ігри на невизначений термін, а «Кремінь» був змушений приймати «Скорук» у Кіровоградській області.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер