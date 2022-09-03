Через скандал домашній матч провели на виїзді: «Кремінь» в більшості переміг «Скорук»

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Вчора, 2 вересня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв домашній матч проти «Скорука» у Кіровоградській області. Матч відбувся в смт. Петрове на стадіоні «Інгулець».

Одна біда на трьох

Гру «Кременя» довелося перенести до Кіровоградської області через відсутність підпису керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, який не дав дозволу жодному клубу на Полтавщині (Кремінь, Кремінь-2, Полтава та Гірник-Спорт).

Якщо гру Кременя перенесли до іншої області, то Полтава та Гірник-Спорт скасували свої матчі й мають зіграти в інший день. Пресслужба чернігівського клубу на своєму сайті повідомила, що матч у Горішніх Плавнях, який мав відбутися 4 вересня, скасували через невідомі причини. Проте за нашою інформацією Гірник-Спорт також не отримав дозволу на проведення матчів у Горішніх Плавнях.

«Гірник-Спорт», як «Полтава» та «Кремінь», також направляли пакет документів, дозвіл керівника Кременчуцької райооної військової адміністрації, але дозволу не отримав.

«Телеграф» зв'язався з директором ФК «Кремінь» Андрієм Філем, щодо ситуації, яка склалася навколо усіх трьох клубів Полтавщини.

- Ми подали документи в районну та обласну військові адміністрації. З районної адміністрації дякуючи ми отримали дозвіл. Щодо обласної адміністарції ми хотіли отримати зворотній звязок, які документи та у якій формі їх влаштовує. Зворотнього звязку з вимог документів, які ще потрібні - ми не отримали. Ми чекаємо на їх відповідь й готові виконувати всі побажання та вимоги Полтавської обласної військової адміністрації.

- Полтавська обласна військова адміністрація вам офіційно відмовляла в проведенні матчів у Кременчуці?

- Офіційної відмови не було. Над надіслали дозвіл від підрозділу військової адміністрації Укправління молоді та спорту, яка дозволила нам проведення матчів. Згідно з регламентом УАФ такого дозволу не достатньо. Має бути дозвіл за підписом або голови військової адміністрації або його заступника.

- Ви спілкувалися з Полтавою та Гірник-Спортом, яка у них ситуація?

- На сьогоднішній день, у них такаж ситуація, як у нас. Дозволу немає. Кожен клуб працює над отриманням такого дозволу. Кожен клуб хоче його отримати, та хоче грати на власному стадіоні.

Зауважимо, що наступного тижня домашній матч має знову провести СК Полтава, а також зіграти у рідних стінах Кремінь-2. Проте через відсутність підпису Дмитра Луніна, матчі знову на межі зриву. Не можливість грати у рідних стінах призводить не лише до фінансових збитків трьох футбольних клубів, а й підтриває спортивний авторитет Полтавщини. Адже Полтавська область єдина в Україні де представлені клуби у трьох лігах, та ще в такій кількості. Варто зазначити, що минулого тижня Кремінь зіграв у Запоріжжі, де за 40 км від міста точаться бої й частина області тимчасово окупована.

«Кремінь» здобув першу перемогу в чемпіонаті

«Кремінь» (Кременчук) - «Скорук» (Томаківка) - 3:1

Голи: Вівдич (45+1, 48), Куць (71) - Шарко (пенальті, 90+1)

«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Пилипенко, Кальчук, Агапов, Панчишин (Жданович 77), Савіцький (Матвєєв 56), Фальковський, Глоба (П’ятибрат 77), Галоян (Лісняк 65), Вівдич (Куць 64). Запасні: Музичка, Товкач, Сидоренко Д.О., Молько, Ульянко. В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

«Скорук»: Варцаба, Клименко, Малиш, Лаптєв, Сорока (Коцюмака 61), Плахтир, Разуваєв (Боженар 61), Перебора, Шмигельський, Цуркан (Шаповалов 18), Мішуренко (Шарко 70). Запасні: Осадчук, Приземлін, Пасічник. Головний тренер: Олександр Степанов

Попередження: Вівдич (22), Савіцький (25), Панчишин (39), Азізов (76) - Коцюмака (74)

Вилучення: Плахтир (15)