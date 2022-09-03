На вихідних кременчужанам прогнозують свіжу погоду

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 252

Вихідні у Кременчуці будуть доволі свіжими, а ночі навіть прохолодними.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 3 вересня вдень буде похмуро, температура повітря вдень +16+18 градусів. Надвечір та вночі можливий дощ

У ніч на неділю температура знизиться до +12+13.

4 вересня синоптики обіцяють трохи сонечка, +17+18. Дощі - малоймовірні.

Наступний тиждень розпочнеться приблизно з такої ж погоди. Якщо вірити прогнозам, трохи теплішати знов почне з середи, 7 вересня.