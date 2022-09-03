На що мерія Кременчука витратить майже 1 млн грн, призначених на утримання електротранспорту

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 243

Можливість зменшити витрати з міського бюджету на підтримку КТУ з’явилась у мерії після підвищення вартості проїзду у тролейбусах до 10 грн

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 2 вересня, затвердили рішення виконавчого комітету щодо перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у міському бюджеті на 2022 рік. Зміни стосуються головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Цим рішенням на суму 971,5 тис грн зменшуються бюджетні асигнування по загальному фонду бюджету за статтями «Утримання та розвиток електротранспорту» та «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

В той же час на суму 741,5 тис грн збільшуються бюджетні асигнування по загальному фонду бюджету за статтями: «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення міської ради» та «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». А на 230 тис грн збільшуються бюджетні асигнування за статтею «Оплата послуг (крім комунальних).

Отже, майже мільйон гривень, раніше призначений на підтримку КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», депутати перерозподіли на підтримку міськвиконкому.

Напевно, такий перерозподіл став можливим завдяки підвищенню вартості проїзду у міських тролейбусах до 10 грн, яке міськвиконком затвердив з 1-го червня. Свої потреби Кременчуцьке тролейбусне управління тепер задовольняє за рахунок збільшення надходжень від продажу квитків.

Яке саме обладнання та інвентар міськвиконком планує закупити та які послуги оплатити за рахунок коштів, що раніше призначалися на утримання та розвиток електротранспорту у проєкті рішення, що є в розпорядженні редакції, нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що Кременчуцька міська рада та її виконавчий комітет вже півроку працюють у закритому режимі. Сесії проводять фактично «підпільно». Всі земельні, бюджетні та інші питання депутати голосують у «Вайбері», ставлячи сердечки. Про факт проведення сесії повідомляють постфактум однією новиною. Проєктів рішень та й самих рішень у відкритому доступі не оприлюднюють. Коментарі з будь-яких питань посадовці мерії зазвичай не дають.