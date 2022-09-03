Що покажуть у Кременчуцькому планетарії у неділю 4 вересня

Цієї неділі, 4 вересня, на Точці зустрічі «Спільно» у Кременчуцькому планетарії (Бібліотека-філія №3, вул. Республіканська, 65) відбудуться покази мультфільмів для дітей та підлітків. Про це повідомляють на сайті проєкту «Спільно. Точки зустрічі».

Об 11.00 переглянути мультфільм «Катакун» запрошуються дітки віком 3-5 років.

Катакун – щирий, чуйний і сповнений інтересу черв'ячок. Разом зі своїми друзями він дізнається більше про навколишній світ, життя, дружбу, безпеку, здоров'я, спорт, нові ідеї та можливості.

Катакун завжди знаходиться в пошуку чогось нового, він твердо вірить, що вдосконалюючись, зможе стати «кращим шовкопрядом».