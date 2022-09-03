Що покажуть у Кременчуцькому планетарії у неділю 4 вересня

Цієї неділі, 4 вересня, на Точці зустрічі «Спільно» у Кременчуцькому планетарії (Бібліотека-філія №3, вул. Республіканська, 65) відбудуться покази мультфільмів для дітей та підлітків. Про це повідомляють на сайті проєкту «Спільно. Точки зустрічі».
Об 11.00 переглянути мультфільм «Катакун» запрошуються дітки віком 3-5 років.
Катакун – щирий, чуйний і сповнений інтересу черв'ячок. Разом зі своїми друзями він дізнається більше про навколишній світ, життя, дружбу, безпеку, здоров'я, спорт, нові ідеї та можливості.
Катакун завжди знаходиться в пошуку чогось нового, він твердо вірить, що вдосконалюючись, зможе стати «кращим шовкопрядом».
О 15.00 переглянути науково-популярний фільм «Масштаби Всесвіту» запрошуються діти та підлітки 8-14 років.
Покази безоплатні, але треба зареєструватися тут, адже кількість місць обмежена.
Нагадуємо, що дітей запрошують на безкоштовні гуртки у Кременчуці.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер