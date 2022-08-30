4 вересня кременчужанам розкажуть що таке десмургія

4 вересня у Кременчуці відбудуться два тренінги за день.
1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок о 13.00
Кременчужан навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.
Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване у центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.
Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу - попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім. т. 097-716-47-85, - розповів Роман Бутрімов.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер