4 вересня кременчужанам розкажуть що таке десмургія

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4 вересня у Кременчуці відбудуться два тренінги за день.

1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок о 13.00

Кременчужан навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!