У Полтаві поліція викрила закладника

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7 лютого у Подільському районі Полтави поліція викрила 25-річного чоловіка, який робив закладки у місті. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські встановили місця, де правопорушник здійснив закладки та вилучили близько 15 згортків. Їх направили на судову експертизу. Наразі фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 2 статті 307 (Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом, полтавцю загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.