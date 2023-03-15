Вчора щеплення від COVID-19 отримали 95 жителів Кременчука

Вчора, 20:39 Переглядів: 176

По дві бустерні дози за весь час зробили понад 4,5 тис. містян

14 березня в Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 95 осіб. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Протягом дня щеплення отримали:

1 доза – 19;

2 доза – 13;

1 бустерна доза – 31;

2 бустерна доза – 32.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 517 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 098 (218 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 559;

2 бустерні дози отримали – 4 589.

Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, що на Полтавщині вдвоє зросла кількість хворих на COVID-19.