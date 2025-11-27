На Полтавщині землі природного заповідника «Величківського» повернули до комунальної власності

23 гектари землі, що входять у межі Ландшафтного заказника місцевого значення «Величківський» за законом не підлягають приватизацій чи передачі в оренду, не дивлячись на це у 2021 році спілка співвласників землі зареєструвала право власності на цю територію і передала її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Зважаючи на порушення законодавства, прокуратура звернулась до Господарського суду Полтавської області з позовом, за результатами якого суд скасував право власності спілки співвласників та права оренди за ТОВ на цю земельну ділянку.

