У Кременчуці військовослужбовцю ледь не відмовили у безоплатному проїзді через посвідчення ветерана в «Дії»

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 2

Ми зібрали інформацію про безоплатний проїзд для військовослужбовців і що робити, якщо у ньому відмовили

Інформація про конфлікти між військовослужбовцями та перевізниками у Кременчуці з’являється регулярно. Виникають вони переважно через права військових на безоплатний проїзд міському транспорті, а також приміського та міжміського сполучення. Аргументують це перевізники тим, що вони таким чином втрачають заробіток — їм ніхто не компенсує кошти за перевезення військових. Кошти ж зазвичай відшкодовується перевізникам із міських бюджетів.

Подібна ситуація трапилася днями на автостанції «Привокзальна». Детальніше про це, та що у таких випадках робити — читайте у нашому матеріалі.

«Подякуйте, що вас взагалі безкоштовно возять»

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий військовослужбовець. Він боронить Україну із 2014 року та має статус учасника бойових дій. За станом здоров’я йому періодично потрібно проходити обстеження у полтавському військовому шпиталі, тож чоловік користується послугами одного із місцевих перевізників на маршруті Кременчук — Полтава. Говорить: остання його поїздка до обласного центру ледь не завершилася конфліктом із водієм.

— Коли бронюєш у них місце, завжди потрібно попереджати, що ти маєш УБД — так буде шанс поїхати безкоштовно. У них на рейс дається кілька місць безкоштовних для військових — тобто ще й не факт, що ти встигнеш забронювати і поїхати безкоштовно, — розповідає герой нашого матеріалу.

Прийшовши на стоянку, військовий, як завжди, назвав прізвище та показав документ-підтвердження статусу УБД — посвідчення ветерана у застосунку «Дія», де вказаний тип документу «учасник бойових дій».

— Водій мені зразу сказав, що посвідчення ветерана — це не те, має бути саме учасника бойових дій. Коли ж я йому вказав на тип документа, він обурився знов: мовляв, документ у «Дії» — це не підтвердження, потрібне тільки паперове посвідчення. Я показав йому й паперове УДБ, і після цього у водія, вочевидь, більше не лишилося аргументів, окрім як сказати мені російською «скажите спасибо, что вас вообще бесплатно возят», — тепер вже обурюється військовослужбовець.

Далі конфлікт не розвивався, і наш герой без перешкод доїхав до полтавського шпиталю, проте ділиться: осад в душі лишився.

Право на безоплатний проїзд для учасників бойових дій

Оскільки такі ситуації непоодинокі, і часто військовим таки дійсно відмовляють у безоплатному проїзді, варто нагадати про законодавчі норми, які регулюють це питання.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу» говорить, що учасники бойових дій мають право на «безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка».

У разі, якщо військовим відмовили у праві безоплатного проїзду, це варто відстоювати на законних підставах.

Що робити

Якщо перевізник чи водій відмовляє військовослужбовцю у праві на безоплатний проїзд, останньому варто зробити наступне:

дізнатися назву і контактні дані перевізника, а також ім’я та прізвище конкретного водія на маршруті;

зафіксувати номер транспортного засобу, дату й час, а також маршрут поїздки;

зберегти проїзний квиток;

у разі звернення до суду подбати про свідків, які могли б підтвердити факт відмови у безоплатному проїзді.

Далі військовому необхідно написати заяву у трьох примірниках:

до Національної поліції України;

до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);

до органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут.

До заяв потрібно додати копії посвідчення УБД та проїзного квитка.

За відмову у безоплатному проїзді військовослужбовців перевізника можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом). Стаття регламентує, що Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян — тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Документи в «Дії» — ідентичні паперовим

Що ж до того, чи мають документи в «Дії» юридичну силу, то відповідні рішення Верховна Рада України ухвалювала упродовж 2019-2012 років.

Спочатку це стосувалося паспортів, карток платників податків, студентських, водійських посвідчень, свідоцтв про народження тощо.

Із запровадженням у червні 2024 року посвідчення ветерана в «Дії» міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що «скористатися електронним посвідченням військові зможуть у різних життєвих ситуаціях — від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. І при цьому не потрібно носити із собою паперовий аналог документа». Тобто для підтвердження статусу учасника бойових дій під час проїзду в транспорті теж цілком має підходити.