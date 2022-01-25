«Директор не приймає на роботу АТОвців»: кременчужанину відмовили в працевлаштуванні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 784 Коментарів: 11

На підприємстві запевняють, що справа в тому, що вакансія вже була закрита

24 січня до нашої редакції звернувся кременчужанин, якого не взяли на роботу на механічо-ремонтний завод, бо він учасник бойових дій. Для підтвердження своїх слів він надав нам відеозапис розмови з інспектором по кадрах.

- Я звернувся до заводу щодо роботи приблизно 3 тижні тому, мені прямим текстом відмовили, бо я АТОвець, уявляєте? Відмова в роботі АТОвцям в нашому місті не новина, але такої зухвалості я не очікував. Тому вирішив, що це не можна так залишати. Я почекав 2 тижні, щоб нічого не запідозрили й зателефонував знову, підготувавши камеру. Така вже військова звичка, продумувати наперед (сміється, - ред), - розповів Мостовий.





У відео, яке нам надав чоловік, є вся розмова, тривалістю декілька хвилин. В ній АТОвець одразу запитує з ким розмовляє, співрозмовниця відповідає, що вона інспекторка з кадрів, чоловік запитує в неї щодо посади.

- Та посада була вже зайнята, тому я імпровізував й запитав щодо вільних посад, щоб вивести їх на чисту воду, - продовжує Мостовий.

Пані кадровик розповіла про вільну вакансію запитала про досвід роботи, начебто все в порядку, але замість запрошення на співбесіду, кременчужанин отримав відмову з дивних причин:

– А ви з пільгової категорії громадян? – Учасник бойових дій. – Справа в тому, що директор не приймає на роботу АТОвців.

Далі пан Мостовий питає чи це політика компанії, на що отримує відповідь, що це особиста політика директора - Ірини Михайлівни. Прізвище директора йому не повідомляють й кладуть слухавку. Кінець запису.

На сайті ТОВ «Механічно-ремонтний завод» директором вказана Ірина Михайлівна Хричова, на ньому є й номер, за яким телефонував пан Мостовий.

Сайт повністю російською мовою, що порушує статтю 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної».

Щоб розібратися, чому таке ставлення до АТОвців, ми звернулися за коментарем до тієї самої Ірини Михайлівни.

У відділі кадрів ТЪ запевнили, що у компанії відповіли на всі листи, які надійшли про бажання працевлаштуватися. Заборон, щодо приймання працівників пільгових категорій у них немає, адже на підприємстві працює троє інвалідів.

- Відбулася телефонна розмова щодо обговорення вакансії контролера КПП, яка на той час була не актуальна і не розміщена на жодному сайті з пошуку роботи. Потреба підприємства в контролері КПП раніше вже була вирішена за рахунок власних внутрішніх резервів. Просимо інцидент телефонної розмови вважати як непорозуміння, - йдеться у відповіді «Механо-ремонтного заводу».

Подібні випадки непоодинокі як і в нашому місті, так і в Україні. Атовці зазвичай на загал не виставляють відмови в роботі. Вони спілкуються про це в чатах «для своїх», тому ми навіть уявлення не маємо наскільки проблемна ситуація.

У 2020 році в таку ситуацію потрапила наша колега, журналістка та ветеран війни на Донбасі- Катерина Стулень. Її не взяли на роботу в один з українських каналів.

- Редакторка злякалась «всі ж знають, що у всіх військових є контузії», а контужених їм не треба. Ось так вона без освіти на око визначає у кого є контузії, у кого немає, та як вони проявляються, - розповіла нам Катерина.