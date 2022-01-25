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«Директор не приймає на роботу АТОвців»: кременчужанину відмовили в працевлаштуванні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 784 Коментарів: 11

 

На підприємстві запевняють, що справа в тому, що вакансія вже була закрита

24 січня до нашої редакції звернувся кременчужанин, якого не взяли на роботу на механічо-ремонтний завод, бо він учасник бойових дій. Для підтвердження своїх слів він надав нам відеозапис розмови з інспектором по кадрах.

- Я звернувся до заводу щодо роботи приблизно 3 тижні тому, мені прямим текстом відмовили, бо я АТОвець, уявляєте? Відмова в роботі АТОвцям в нашому місті не новина, але такої зухвалості я не очікував. Тому вирішив, що це не можна  так залишати.

Я почекав 2 тижні, щоб нічого не запідозрили й зателефонував знову, підготувавши камеру. Така вже військова звичка, продумувати наперед (сміється, - ред), - розповів Мостовий.


У відео, яке нам надав чоловік, є вся розмова, тривалістю декілька хвилин. В ній АТОвець одразу запитує з ким розмовляє, співрозмовниця відповідає, що вона інспекторка з кадрів, чоловік запитує в неї щодо посади.

- Та посада була вже зайнята, тому я імпровізував й запитав щодо вільних посад, щоб вивести їх на чисту воду, - продовжує Мостовий.

Пані кадровик розповіла про вільну вакансію запитала  про досвід роботи, начебто все в порядку, але замість запрошення на співбесіду, кременчужанин отримав відмову з дивних причин:

– А ви з пільгової категорії громадян?

– Учасник бойових дій.

– Справа в тому, що директор не приймає на роботу АТОвців.

Далі пан Мостовий питає чи це політика компанії, на що отримує відповідь, що це особиста політика директора - Ірини Михайлівни. Прізвище директора йому не повідомляють й кладуть слухавку. Кінець запису.

На сайті ТОВ «Механічно-ремонтний завод» директором вказана Ірина Михайлівна Хричова, на ньому є й номер, за яким телефонував пан Мостовий.

Сайт повністю російською мовою, що порушує статтю 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної».

Закон про українську мову: коли і від кого чекати змін кременчужанам

Щоб розібратися, чому таке ставлення до АТОвців, ми звернулися за коментарем до тієї самої Ірини Михайлівни.

У відділі кадрів ТЪ запевнили, що у компанії відповіли на всі листи, які надійшли про бажання працевлаштуватися. Заборон, щодо приймання працівників пільгових категорій у них немає, адже на підприємстві працює троє інвалідів. 

- Відбулася телефонна розмова щодо обговорення вакансії контролера КПП, яка на той час була не актуальна і не розміщена на жодному сайті з пошуку роботи. Потреба підприємства в контролері КПП раніше вже була вирішена за рахунок власних внутрішніх резервів. Просимо інцидент телефонної розмови вважати як непорозуміння, - йдеться у відповіді «Механо-ремонтного заводу». 

 

Подібні випадки непоодинокі як і в нашому місті, так і в Україні. Атовці зазвичай на загал не виставляють відмови в роботі. Вони спілкуються про це в чатах «для своїх», тому ми навіть уявлення не маємо наскільки проблемна ситуація.

У 2020 році в таку ситуацію потрапила наша колега, журналістка та ветеран війни на Донбасі- Катерина Стулень. Її не взяли на роботу в один з українських каналів.

- Редакторка злякалась «всі ж знають, що у всіх військових є контузії», а контужених їм не треба. Ось так вона без освіти на око визначає у кого є контузії, у кого немає, та як вони проявляються, - розповіла нам Катерина.
11
Автор: ТелеграфЪ
Теги: АТОвці робота
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Коментарі: 11

366
Olexander:
Сьогодні, 13:35

Людина на фронті ,під кулями ,а *** "устало от вайни" .


37 17
1 304
antikola:
Сьогодні, 14:03

Тоже в голове как у пианиста война закончилась. із посиланням на BBC.

 

"

Розвідка дуже чітко повідомляє, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може знищити Київ", - сказав Джонсон.

И вторая новость ""

Росія не створила жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну, - Резніков

бо у писюнкового пианиста днюха и шашлык, какая такая угроза....


20 21
118
Oleg Olimp:
Сьогодні, 14:29

Краще б Ірина Михайлівна ретельно підбирала співробітників у відділ кадрів, які більше думають ніж балакають, але то таке, спокійне життя у неї точно скінчилось.

Цікаво як Телеграф зараз набирає нову команду, готові взяти до себе контуженого з АТО, треба подзвонити?🤣🤣🤣

[Надсилайте резюме - розглянемо. Адміністрація]


20 12
13
Kremen.Estate:
Сьогодні, 15:20

Цитата: Oleg Olimp
готові взяти до себе контуженого з АТО

 

Чем контуженней, тем лучше


9 8
715
shtai:
Сьогодні, 16:03

Цитата: antikola

 

У вас немає довіри до нашої армії? Чи Ви не вірите в її боєздатність? Ви вже покинули територію України? Якщо ні - то хутчіш, бо потім кордони навколо України швидко закриють.


8 9
181
M D:
Сьогодні, 16:13

Цитата: Oleg Olimp

Цікаво як Телеграф зараз набирає нову команду, готові взяти до себе контуженого з АТО, треба подзвонити?🤣🤣🤣

[Надсилайте резюме - розглянемо. Адміністрація]

А що сталось з попередньою командою, Адміністрація? Не витримали тягара конкурентної заробітної плати?


12 0
903
evil:
Сьогодні, 16:14

Цитата: shtai
У вас немає довіри до нашої армії?

Особисто до армії (військових) довіра є! 

Але є великі сумніви, шо під беспреривною дією психотропних глюконатів Верховний Гівнокомандуючий здатен адекватно оцінювати та забеспечувати безпеку держави.

Цитата: shtai
Чи Ви не вірите в її боєздатність?

Вірю!
Але є великі сумніви, шо під беспреривною дією психотропних глюконатів Верховний Гівнокомандуючий повноцінно забезпечує ЗСУ всім необхідним для забеспечення боєздатності. Це роблять хто завгодно: Канада, США, Естонія. Але тількі не Верховний Гівнокомандуючий

Цитата: shtai
Ви вже покинули територію України?

Ні. І не збираюсь!

 

 

 


10 1
13
Kremen.Estate:
Сьогодні, 16:30

Наверное, причина в том, что если ему завтра что-то не понравится и он двинет в АТО, ему надо будет платить среднюю зарплату и сохранять рабочее место.


6 2
715
shtai:
Сьогодні, 16:31

Цитата: evil

 

От і я кажу, що армія це не лише президент та міністр оборони. Ці клоуни, кондитери, шапкокрадії, пасічники і т.д. змінюються частіше за офіцерів, багато з яких за 8 років війни отримали чималий бойовий досвід. І добре що є кому нам допомогти зброєю, бо свою розпродали і знищили на складах за 25 років.


1 3
1 304
antikola:
Сьогодні, 16:42

Цитата: shtai
У вас немає довіри
до зеленого блазня немає
Цитата: shtai
змінюються частіше за офіцерів, багато з яких за 8 років війни отримали чималий бойовий досвід.
і шо? хто віддає накази, розробляє,та ухваляє стратегію? З таким клованом, коли буде наступ, нема кому наказ віддати буде, бо воно шашлик буде хавати десь на відпочінку...


3 0
181
M D:
Сьогодні, 17:04

Ну при чому тут клоуни? При чому тут влада? Є конкретне підприємство, є його директор, яка має певні думки з певного приводу. Оскільки це ТОВ, а не комунальне підприємство, то це приватна власність. Дивно, що якісь питання взагалі виникають. Щоб не відмовляли, треба заявлятись на заступника мера. Чи там теж можуть відмовити? Та невже?


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