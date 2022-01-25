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10 людей на місце: кого найбільше потребують роботодавці Полтавщини

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 400 Коментарів: 1

 

У яких сферах найбільше вакансій, на які посади шукають та яку кваліфікацію має мати претендент

Станом на 1 січня у Полтавській обласній службі зайнятості є 1,8 тисячі актуальних вакансій від роботодавців. Як повідомили у Полтавській ОДА, це на 15% більше ніж минулого року. 

 

Найбільше людей потребують:

  • на підприємствах переробної промисловості - 34%;
  • у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності - 11%;
  • у оптовій та роздрібній торгівлі - 10%;
  • у будівництві - 9%;
  • у охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги - 6%.

 

Роботодавці шукають:

  • кваліфікованих робітників з інструментом (швачка, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник) - 27%;
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій автотранспортних засобів, токар, машиніст екскаватора, фрезерувальник, машиніст розфасувально-пакувальних машин) - 21%;
  • професіоналів (інспектор (пенітенціарна система), інженер-конструктор, вчитель закладу загальної середньої освіти) - 13%;
  • працівників сфери торгівлі та послуг (продавці, поліцейський (за спеціалізаціями), охоронник, кухар) - 12%;
  • некваліфікованих працівників (підсобний робітник, вантажник, жилувальник м'яса та субпродуктів, комірник, двірник, прибиральник виробничих приміщень) - 9%;
  • фахівців (бухгалтер, електромеханік, сестра медична (брат медичний), майстер виробничого навчання, інспектор воєнізованої охорони, фахівець, механік, асистент вчителя) - 8%.

 

Найбільша нестача:

  • водіїв автотранспортних засобів;
  • продавців;
  • бухгалтерів;
  • кухарів;
  • спеціалістів державної служби;
  • швачок;
  • поліцейських;
  • кондукторів;
  • фрезерувальників;
  • інспекторів пенітенціарної системи;
  • електромеханіків.

При цьому, станом на 1 січня у Полтавській обласній службі зайнятості зареєстровані 17,9 тисячі безробітних. Це на 36% менше ніж минулого року. На одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних (на 1 січня 2021 року – 18 осіб).

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Автор: Альбіна Євладенко
Теги: вакансія робота статистика
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Коментарі: 1

1 299
antikola:
Сьогодні, 13:43

С нпз поразбегались, стало больше вакансий...


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