10 людей на місце: кого найбільше потребують роботодавці Полтавщини
Сьогодні, 13:32
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У яких сферах найбільше вакансій, на які посади шукають та яку кваліфікацію має мати претендент
Станом на 1 січня у Полтавській обласній службі зайнятості є 1,8 тисячі актуальних вакансій від роботодавців. Як повідомили у Полтавській ОДА, це на 15% більше ніж минулого року.
Найбільше людей потребують:
- на підприємствах переробної промисловості - 34%;
- у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності - 11%;
- у оптовій та роздрібній торгівлі - 10%;
- у будівництві - 9%;
- у охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги - 6%.
Роботодавці шукають:
- кваліфікованих робітників з інструментом (швачка, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник) - 27%;
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій автотранспортних засобів, токар, машиніст екскаватора, фрезерувальник, машиніст розфасувально-пакувальних машин) - 21%;
- професіоналів (інспектор (пенітенціарна система), інженер-конструктор, вчитель закладу загальної середньої освіти) - 13%;
- працівників сфери торгівлі та послуг (продавці, поліцейський (за спеціалізаціями), охоронник, кухар) - 12%;
- некваліфікованих працівників (підсобний робітник, вантажник, жилувальник м'яса та субпродуктів, комірник, двірник, прибиральник виробничих приміщень) - 9%;
- фахівців (бухгалтер, електромеханік, сестра медична (брат медичний), майстер виробничого навчання, інспектор воєнізованої охорони, фахівець, механік, асистент вчителя) - 8%.
Найбільша нестача:
- водіїв автотранспортних засобів;
- продавців;
- бухгалтерів;
- кухарів;
- спеціалістів державної служби;
- швачок;
- поліцейських;
- кондукторів;
- фрезерувальників;
- інспекторів пенітенціарної системи;
- електромеханіків.
При цьому, станом на 1 січня у Полтавській обласній службі зайнятості зареєстровані 17,9 тисячі безробітних. Це на 36% менше ніж минулого року. На одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних (на 1 січня 2021 року – 18 осіб).
Автор: Альбіна Євладенко
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