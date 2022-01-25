10 людей на місце: кого найбільше потребують роботодавці Полтавщини

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 400 Коментарів: 1

У яких сферах найбільше вакансій, на які посади шукають та яку кваліфікацію має мати претендент

Станом на 1 січня у Полтавській обласній службі зайнятості є 1,8 тисячі актуальних вакансій від роботодавців. Як повідомили у Полтавській ОДА, це на 15% більше ніж минулого року.

Найбільше людей потребують:

на підприємствах переробної промисловості - 34%;

у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності - 11%;

у оптовій та роздрібній торгівлі - 10%;

у будівництві - 9%;

у охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги - 6%.

Роботодавці шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом (швачка, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник) - 27%;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій автотранспортних засобів, токар, машиніст екскаватора, фрезерувальник, машиніст розфасувально-пакувальних машин) - 21%;

професіоналів (інспектор (пенітенціарна система), інженер-конструктор, вчитель закладу загальної середньої освіти) - 13%;

працівників сфери торгівлі та послуг (продавці, поліцейський (за спеціалізаціями), охоронник, кухар) - 12%;

некваліфікованих працівників (підсобний робітник, вантажник, жилувальник м'яса та субпродуктів, комірник, двірник, прибиральник виробничих приміщень) - 9%;

фахівців (бухгалтер, електромеханік, сестра медична (брат медичний), майстер виробничого навчання, інспектор воєнізованої охорони, фахівець, механік, асистент вчителя) - 8%.

Найбільша нестача:

водіїв автотранспортних засобів;

продавців;

бухгалтерів;

кухарів;

спеціалістів державної служби;

швачок;

поліцейських;

кондукторів;

фрезерувальників;

інспекторів пенітенціарної системи;

електромеханіків.

При цьому, станом на 1 січня у Полтавській обласній службі зайнятості зареєстровані 17,9 тисячі безробітних. Це на 36% менше ніж минулого року. На одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних (на 1 січня 2021 року – 18 осіб).