Розмір має значення - принаймні, коли мова йде про полуницю

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 535 Коментарів: 3

Сезон полуниці в розпалі: мабуть, кожен кременчужанин вже встиг скуштувати червону красуню, а дехто їсть корисні ягідки щодня, аби не лише насолодитися смаком, а й отримати вітамінів на рік вперед.

«ТелеграфЪ» вирішив пересвідчитись, чи дійсно полуниця не зашкодить організму – і перевірив «хіт сезону» на нітрати.

В народі є думка, що великі ягоди, як дві краплі води схожі одна на одну – не найкращий вибір, адже вони «штучні». Користі буде більше від дрібненьких ягідок: вони ж 100% домашні! Експеримент вщент зруйнував цей міф.

Для тесту ми взяли полуницю з Центрального ринку, куплену в двох різних місцях. У першому випадку це була «домашня» (ціна на таку коливається в межах 30-50 гривень), в другому – велика (вартість кілограму 55-90 гривень). Чесно кажучи, результат здивував.

Ми взяли по три ягоди з кожної «контрольної групи» і прилад для вимірювання вісту нітратів Greentest. Нормальний показник становить 100 мг/кг одиниць.

«Домашня» полуниця: 190 мг/кг, 320 мг/кг та 70 мг/кг. Як бачимо, лише одна ягода з трьох відповідає нормі;

«Штучна» полуниця: 140 мг/кг, 99 мг/кг та <30 мг/кг. Тут навпаки, лише в одній ягідці нітратів більше за допустиме значення – та й то не на багато.

Тож вам обирати: маленькі, з нітратами – але по 40 гривень, чи великі, без нітратів – але за 60.