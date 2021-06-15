Кременчук, Споживач

Розмір має значення - принаймні, коли мова йде про полуницю

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 535 Коментарів: 3

 

«ТелеграфЪ» перевірив сезонну ягоду на вміст нітратів

Сезон полуниці в розпалі: мабуть, кожен кременчужанин вже встиг скуштувати червону красуню, а дехто їсть корисні ягідки щодня, аби не лише насолодитися смаком, а й отримати вітамінів на рік вперед.

«ТелеграфЪ» вирішив пересвідчитись, чи дійсно полуниця не зашкодить організму – і перевірив «хіт сезону» на нітрати.

В народі є думка, що великі ягоди, як дві краплі води схожі одна на одну – не найкращий вибір, адже вони «штучні». Користі буде більше від дрібненьких ягідок: вони ж 100% домашні! Експеримент вщент зруйнував цей міф.

Сезон полуниці: що треба знати кременчужанам про червону ягоду

Для тесту ми взяли полуницю з Центрального ринку, куплену в двох різних місцях. У першому випадку це була «домашня» (ціна на таку коливається в межах 30-50 гривень), в другому – велика (вартість кілограму 55-90 гривень). Чесно кажучи, результат здивував.

Ми взяли по три ягоди з кожної «контрольної групи» і прилад для вимірювання вісту нітратів Greentest. Нормальний показник становить 100 мг/кг одиниць.

 

  • «Домашня» полуниця: 190 мг/кг, 320 мг/кг та 70 мг/кг. Як бачимо, лише одна ягода з трьох відповідає нормі;

 

  • «Штучна» полуниця: 140 мг/кг, 99 мг/кг та <30 мг/кг. Тут навпаки, лише в одній ягідці нітратів більше за допустиме значення – та й то не на багато.

Тож вам обирати: маленькі, з нітратами – але по 40 гривень, чи великі, без нітратів – але за 60.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: полуниця нітрати
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Коментарі: 3

116
Sanay:
Сьогодні, 13:39

Сейчас дачники удобряют клубнику всем чем можно и нельзя, а на фермах все по технологии и ни грамма больше.


13 7
40
nelyaza:
Сьогодні, 15:47

Дачники выращивают в основном для себя и продают только излишки, не надо наговаривать на дачников!!


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116
Sanay:
Сьогодні, 16:30

Цитата: nelyaza

Дачники выращивают в основном для себя и продают только излишки, не надо наговаривать на дачников!!

В большинстве да, для себя, но я сомневаюсь, что мелкая клубника с хозяйств. Да и не все дачники одинаковые, у кого-то вообще клубники нет.


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